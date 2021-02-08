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200元起爽吃！「平價個人小火鍋」TOP4　湯頭、肉質全解析

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冬天就是要吃鍋！不過，有時候鍋癮一來卻揪不到朋友一起衝，真的很掃興，這時可以一個人大快朵頤的個人火鍋就是最棒的選擇。這次精選出近期網評最熱的4間高CP值平價個人鍋物，肉多、湯鮮、菜盤充足，重點是結帳起來完全不心痛！想吃火鍋不用等朋友到齊，自己就可以衝一波！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

HOT POT 01：1+1鍋物

▲（圖／LOOKin編輯攝）

《用餐環境》

▲（圖／LOOKin編輯攝）

原本在台北東區變小有名氣，總是高朋滿座的1+1鍋物，主打一鍋雙主餐，最超值價僅298元，吸引很多上班族與學生族群。去年第二間分店入住信義區ATT 4 FUN，空間更開闊，緊鄰台北地標101，以平價用餐價格就能飽覽華貴信義區街景，搭配明亮的用餐空間，質感升級但價位同樣親民！

《個人套餐內容》

▲（圖／LOOKin編輯攝）

實測餐點：超值1+1套餐298元
湯頭：香濃起司牛奶鍋（須加價20元）
主餐：精選雪花豬（須加價39元）+東石鮮蛤仔
副餐：招牌魯肉飯
甜點：養生黑糖凍
火鍋料+菜盤+自助式飲料

▲（圖／LOOKin編輯攝） 

湯底加了整片起司的牛奶鍋，必須用小火慢煮，建議先放入蔬菜之後，待煮開後先細細品嚐湯頭的濃鮮香甜。富含油脂的雪花豬川燙約10秒就會全熟，油花與肉的比例剛剛好，不顯油膩。搭配第2主餐的東石鮮蛤，輕柔的海鮮味平衡了豬肉飽足感，味覺呈現更豐富！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

副食的招牌魯肉飯，肥瘦相間還加了洋蔥，製作起來毫不馬虎。最後的甜點「養生黑糖凍」大大滿足了吃完正餐也想吃甜食的貪慾，剛剛好的份量能滿足口慾，卻不會撐壞了胃！

CP值★★★★★
環境舒適度★★★★
飽足度★★★★

《1+1鍋物》ATT 4 FUN 信義店地址：台北市信義區松壽路12號5F

HOT POT 02：石研室 石頭火鍋

▲（圖／LOOKin編輯攝）

《用餐環境》

▲（圖／LOOKin編輯攝）

主打個人「爆炒石頭火鍋」，一改大眾對石頭火鍋「傳統、樸實」，對裝潢不講究的既定印象，以小清新的日式潔白氛圍攻打石頭火鍋迷的心。這次選擇的是位於微風南山B2的分店，以地下街餐廳的規格來說算是寬敞舒適。

《個人套餐內容》

▲（圖／LOOKin編輯攝）

實測餐點：台灣尚好香草豬肉鍋 340元
湯頭：爆炒系列
主餐：香草豬
副餐：日月見香腸飯（+29元）
自助式火鍋料+菜盤+飲料

▲（圖／LOOKin編輯攝）

就算是個人版的石頭火鍋，爆炒這個步驟也不可少！專人到桌服務，以麻油將蒜、蔥、洋蔥爆香後，將肉片拌炒其中至半熟，再將半熟肉片夾起，在鍋中倒入高湯熬煮。比起吃一般的火鍋，多增添了一分爆炒樂趣，其香味更是讓人等不及立刻開動！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

融合了麻油蒜香的高湯喝起來是十分夠味，濃鹹香一應俱全。翻炒過已呈半熟的肉片放入鍋中川燙，吃起來別有風味。肉片吃起來毫不油膩，還帶有淡淡的爆炒香，但因烹煮的方式不同，比起吃一般火鍋的肉片還要稍乾硬一些。副餐的日月見香腸飯雖需額外加價29元，卻可換得香腸搭配半熟的荷包蛋，無論是口感還是味道都是大大升級，非常推薦！

CP值★★★★
環境舒適度★★★
飽足度★★★★

《石研室》微風南山店地址：台北市信義區松智路17號B2

HOT POT 03：石二鍋FRESH

▲（圖／LOOKin編輯攝）

《用餐環境》

▲（圖／LOOKin編輯攝）

「石二鍋FRESH」空間氛圍以青色作為品牌識別色，象徵爐火純青的將轉換成更豐厚實在的純青色，挑高的獨棟空間，十分寬敞且無壓迫感，座位也眾多且寬闊，用餐環境舒適大器。

《個人套餐內容》

▲（圖／LOOKin編輯攝）

實測餐點：鮮乳坊鮮奶鍋 368元
湯頭：牛奶高湯
主餐：五花QQ豬
副餐：魯肉飯（+10元）
火鍋料+菜盤+自助飲料

▲（圖／LOOKin編輯攝）

這次實測的是經典風味鍋當中的鮮乳坊鮮奶鍋。這款湯底的特別之處在於使用了一整瓶的鮮乳坊嘉明鮮乳，與一整片起司融合後，再倒入滿滿的牛奶高湯。

▲（圖／LOOKin編輯攝）

牛奶幾乎占了90%的高湯，鮮甜得讓人驚艷，完全不由鹹膩感，加入了蔬菜熬煮，湯頭更加分。搭配的五花QQ豬顧名思義富含了膠質與油脂，肥瘦比例1:1，但就算是不愛吃肥肉的編輯本人也完全可以接受，怕胖的女孩們不用有心理壓力！搭配副餐的魯肉飯屬於魯汁比例較高的風格，其中多半是瘦絞肉，十分下飯！來到石二鍋絕對不能錯過的莫過於他們家的「檸檬冬瓜冰沙」，可以無限自取真的必須大推！

CP值★★★★
環境舒適度★★★★★
飽足度★★★★

《石二鍋Fresh》地址：台北市士林區中正路183-185號

HOT POT 04：鍋無敵

▲（圖／LOOKin編輯攝）

《用餐環境》

▲（圖／LOOKin編輯攝）

鄰近國父紀念館捷運站，位於巷弄中的鍋無敵是一間冷藏肉日式火鍋店，豬肉與雞肉由店家親自至飼養產地載運，食材新鮮優質，搭配天然食材熬煮日式湯頭、與傳統手工現做餃類丸子配料，品質讓吃過的人都甚為滿意。餐廳空間以石墨色佐木質桌材，時尚中又不失日式獨有的溫暖風味。

《個人套餐內容》

▲（圖／LOOKin編輯攝）

實測餐點：頂級黑豚嫩間套餐（極限量） 498元
湯頭：膠原雞白湯
主餐：黑豚嫩肩肉中段
副餐：刀削麵
附菜盤

▲（圖／LOOKin編輯攝）

近年來蔚為風潮的「雞白湯」，難得也能在火鍋店看到。鍋無敵的「膠原雞白湯」以黑羽土雞骨與雞爪大火熬煮6小時，濃白的高湯中蘊含了濃濃的雞骨精華，真的好喝！搭配極為限量的黑豚嫩肩套餐，嚴選雲林黑豚嫩肩肉中段，肉質吃起來柔軟有彈性，據店家表示這款套餐並非天天都有，建議到店前先打電話詢問，不然很容易撲空喔！套餐附的菜盤，大片的高麗菜十分惹人注目，待丟入鍋中後才發現，熟透的高麗菜吸附了濃濃的雞白湯真的是一絕，熱愛蔬菜的人絕對要試試！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

附餐刀削麵在鍋中煮熟後，本身吸附了雞湯的精華已經很香，與油蔥攪拌過後，化身成油蔥拌麵，味道真的很不錯！另外必須推薦他家的火鍋配料，雖然需要額外單點，但吃起來的口感與豐富度與市售機器做的火鍋料截然不同，「真材實料」四個字剛好貼切唷！

CP值★★★
環境舒適度★★★★
飽足度★★★★

《鍋無敵》地址：台北市大安區光復南路290巷53號

延伸閱讀：

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※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, 個人火鍋, 個人小火鍋

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