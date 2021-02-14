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2021吹風機必買推薦TOP 9！價位、功效全解析　輕柔順髮GET

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擁有一台好的吹風機，就算自己不是專業髮型師，也能在吹髮的過程中毫不費力地獲得一頭滑順柔亮的秀髮，不過市面上吹風機品牌琳瑯滿目，除了鼎鼎大名的Dyson、Panasonic、TESCOM等品牌，還有哪些品牌的商品也同樣值得購入呢？這次編輯整理出七家品牌不同價位的高評價吹風機，絕對能從其中挑選到最適合妳的那款！

Panasonic

【高規格推薦】極潤奈米水離子吹風機 EH-NA0E，NT$9,900

▲（圖／LOOKin編輯整理）

吹風機的款式型號超豐富的的國際牌Panasonic，無論是平價或是高階機型都各有不少擁護者，每次一出新款，就會立刻躍升為代購排行第一名的熱夯商品。高階新款EH-NA0E具有獨家高滲透奈米水離子保濕科技，以礦物負離子強韌秀髮，對抗染髮褪色，具有5種美髮潤肌模式，能折疊的機身便利了外出旅行的需求。

【高CP值推薦】雙負離子吹風機 EH-NE43，NT$988

▲（圖／LOOKin編輯整理）

配有外置雙負離子出口，以雙倍的負離子在頭髮表面形成保護膜，避免髮絲上的水分流失。搭配冷暖熱三段溫度呵護秀髮，具有1200w超大馬力與超靜音兩者優點，想要快速吹乾髮絲非常輕鬆！

Dyson

Dyson Supersonic™ 吹風機，NT$14,600

▲（圖／LOOKin編輯整理）

家電界的夢幻品牌Dyson，自推出首款吹風機便驚豔所有家電控，更讓很多原本對家電品牌甚為陌生的女孩們踏入了Dyson的世界無法自拔。維持Dyson慣有的高科技流線外型，配備快速乾髮的強效數位馬達與智慧溫控科技，快速乾髮的同時保護髮絲的天然光澤。並且附有不同吹嘴，針對不同髮質與需求做出造型。

KOIZUMI

Monster怪物級負離子吹風機KHD-W765（台灣尚未上市，代購價約NT$3,500）

▲（圖／LOOKin編輯整理）

▲（圖／LOOKin編輯整理）

先前推出的KHD-W720，主打具有特殊雙渦輪風扇設計，能大幅縮短乾髮時間，在市面上幾乎是一機難求立刻完售。新推出的KHD-W765風段調節提升至5段，2.2㎥/分大風量，冷熱自動切換模式，以負離子鎖住髮絲內的水分，一吹乾就是水潤的輕柔秀髮！

TESCOM

【高規格推薦】白金奈米膠原蛋白吹風機TCD5000TW，NT$4,490

▲（圖／LOOKin編輯整理）

這款吹風機主打一邊吹風一邊保養肌膚的概念，從吹風當中傳送膠原蛋白與白金水霧負離子，保護頭髮毛鱗片維持整齊，並且不受過熱的風傷害，培養出健康的頭皮。貼心LED吹髮顯示模式，以及三款風罩可供選用。

【高CP值推薦】高效速乾負離子吹風機 TID1100TW，NT$1,490

▲（圖／LOOKin編輯整理）

千元初價格是適合小資女初入手的款式，1.9Ｍ³/分的超級大風量，雙氣流風罩設計，不費時間就能輕鬆吹乾髮絲。以溫控護理防止頭髮受到高溫傷害，採用黃金三角式負離子釋放技術隨風釋出位頭髮同步保濕

ghd

helios專業負離子吹風機，NT$8,500

▲（圖／LOOKin編輯整理）

具有吹風機之王美譽，如精品般的流線造型，從外型就可看出這款吹風機的與眾不同。超強力無碳刷DC直流電機馬達，優化渦輪內部空間的精巧設計，減少空氣對流中的雜訊，氣流高速平穩，大幅降低噪音的產生。精準的風向及強勁風力，優化吹整造型時的控制力，也難怪是很多專業髮型師的愛用款式之一。

SHARP夏普

Plasmacluster新智慧溫控吹風機IB-JP9T，NT$4,990

▲（圖／LOOKin編輯整理）

搭載新智慧溫控Beauty模式，能自動偵測感應季節、環境溫度，貼心調整最適合的吹整模式。具有SHARP獨創Plasmacluster正負離子技術，以豐沛保濕防止髮絲靜電，保護秀髮避免熱傷害，配備三段風速，五段控溫的多重選擇。

create ion

ELEMEA DRY Multi Stage，日幣¥25,300円

▲（圖／LOOKin編輯整理）

2020年末在日本初發表的超強新機，能配合個人髮質、長度、髮量、染髮與否等，調整成最客製化的吹髮模式，有40、60、80、100、120℃等5段式控溫。外型與精準的溫控都讓人眼睛一亮，立刻在IG上瘋狂洗版。目前台灣尚未上市，有興趣的人可以找代購詢價看看唷！

延伸閱讀：

預算最低NT.千元就購入！10款時尚爆棚「個人小家電」推薦！高規格小禮物首選！

【JP日本超懂買】除了王者dyson！日髮型師全體認證→必買３大【定型吹風機】睡到隔天照樣更光澤柔順不毛躁

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, Panasonic, Dyson, KOIZUMI, TESCOM, ghd, SHARP

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