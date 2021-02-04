蕭敬騰、泫雅男友搶穿最潮「雙C」聯名　COACH X Champion開賣前就爆話題

▲蕭敬騰出席活動穿上COACH X Champion聯名夾克。（圖／品牌提供）



記者王則絲／台北報導

稍早才剛燒完一波米奇聯名的COACH，現在又驚喜曝光了另一項重磅合作，宣布將攜手潮牌Champion帶來聯名系列，COACH X Champion的「雙C」合體究竟有多潮一起來看！藝人蕭敬騰2日出席活動時便搶先穿上了未上市的COACH X Champion聯名夾克，奪下現場焦點；韓星歌手Dawn也在示範女友泫雅的新曲舞蹈時穿上了最新的聯名衛衣，可謂走在潮流第一線。

▲蕭敬騰同框張書豪、鳳小岳，風格最搶眼。（圖／翻攝自IG@jam_hsiao0330）



蕭敬騰為電影《跟你老婆去旅行》製作主題曲《不完美的我》，2日舉行MV首映會上，穿上了相當有份量感的棕色絨毛夾克，上頭以不規則的型式佈滿了COACH的「Ｃ」與Champion的「Ｃ」LOGO，非常搶眼、有氣勢，與穿著西裝出席活動的張書豪、鳳小岳同框，蕭敬騰走的是截然不同的路線，要人不多看一眼也難。

▲Dawn也搶穿未上市的COACH X Champion聯名衛衣。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）



韓女星泫雅近日發布全新單曲《I’m Not Cool》，搭配的性感舞蹈也成為熱論話題，泫雅男友Dawn同時也是一位舞蹈實力派的歌手，當然也要學習一下女友的新曲舞步，在泫雅Po出的影片中，Dawn正是穿著COACH X Champion最新的聯名黑色LOGO衛衣，搭配工裝褲與膝下長靴，呼應私下的街頭穿搭風格，非常帥氣。

「COACH X Champion」聯名系列結合了兩大強烈美式風格的品牌，將COACH 的精湛皮革工藝與Champion率性的運動服互相融合，推出一系列男、女裝與配件，包括高人氣的Tabby手袋、皮革運動褲、毛衣以及Shearling夾克，聯名單品上皆可以看到分別象徵COACH 與Champion 的「雙C」字母老花，或是特別為此聯名設計的全新皮標，而此系列將會在2月23日正式上市。

▲COACH X Champion 眾多聯名單品將於2月23日正式上市。（圖／品牌提供）

【同場加映】

運動品牌與精品時裝的合作越趨頻繁，Reebok在2020年首次攜手法國高訂時裝品牌Maison Margiela ，打造Tabi Instapump Fury聯名鞋款，讓時尚迷十分振奮，如今2021年才剛開始，又帶來了新款「分趾鞋Classic Leather Tabi」，不少人都戲稱是醜出高人氣。鞋款重新解構Reebok在1983年堆出的Classic Leather外型，融入最吸睛的分趾設計，並在黑色的皮革上加入Maison Margiela 手工感的塗層工藝，賦予鞋子率性自由的靈魂。而一向走在潮流前端的Dawn 也在日前穿上了。

品牌逐漸重視、調整休閒服裝的比重，是現下的時裝趨勢，像是MIU MIU 2021的春夏系列，最大的重點就是展現了正式與運動的結合，日前邀請李沐出席新品發表，當天李沐上身是運動風格的貼身條紋POLO衫，下身則是搭配鋪滿華麗水鑽的粉色迷你短裙，休閒裝扮混搭晚宴服的風格正是MIU MIU本季的重點，而腳上的低跟球鞋更是完全模糊了「Casual休閒」與「Formal正式」的界線，李沐也表示自己相當喜歡：「我覺得這是很酷的鞋子，好像隨時都可以跑起來。」

▲李沐（2日）出席MIU MIU春夏新品發表會。（圖／品牌提供）

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