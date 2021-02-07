fb ig video ETtoday search mobile

不花大錢看起來也有「高級感」　掌握4點品味就出來

>

▲居家,家裡,客廳,起居室,打掃,清潔。（圖／unsplash）

▲要如何打造順眼的居家風格，幾種狀況要避免。（圖／unplash，以下同）

編輯／借借

你是否嚮往外國豪宅中一眼就能感覺的高質感的擺設？其實這些是設計師們「有捨有得」的角力結果，或許建築本身的空間有一定加分，但讓人評判家中裝潢是否有「高級感」，擺設是最主要的因素，有些裝飾陷阱你該注意。

▲居家,客廳,空間,改造,生活。（圖／unsplash）

▲空間大小比例要適當，適度的留白是必要的。

空間與物品的比例
要如何讓空間與居家用品能有效產生連結，大小比例是一個相當重要的因素，在一個小空間內放入過大的商品，不但感覺奇怪，更會破壞整體的和諧，若客廳空間小，就不要再塞進一個大沙發，或是一塊過小的地毯，就別用在大起居間內。

投資好的燈飾
很多人都會忽略燈光，事實上它是最能有效提升整體居家氛圍與質感的單品，現在也有許多設計師倡導家中整體燈光不要太明亮，讓室內空間也有日與夜的區隔，把充足的照明放在書桌或閱讀的角落即可。

▲▼透天,客廳,樓梯。（圖／翻攝自pixabay）

▲投資特色的燈飾，也能提升整體空間的質感。

捨棄過多的裝飾品
大多數人的感受是這樣的，當一個櫃子內放入越多裝飾品，每個單品的價值感就越低，且視線變的凌亂無法專心，少即是多，是擺放裝飾品的鐵則，若你有很多值得欣賞的單品，應該幫它們「換季」，隔一段時間更換擺放，而不是一股腦的全秀出來。

▲居家,客廳,空間,改造,生活。（圖／unsplash）

▲過多的裝飾會讓空間雜亂，適合就好。

重視沙發的質感
無論是請朋友到家中作客，或是你日常生活使用的頻繁度，最醒目與使用率高的單品之一，就是沙發，當然是要好好的選擇，最好是兼具個人風格與質感，但不要忘了前面的提醒，就是要注重整體空間的比例，不然再好的產品也會因而失色。

▲居家,客廳,廚房,打掃,掃除,清潔,清潔用品,衛生。（圖／unsplash）

▲沙發是整體的視覺焦點，既然也是常用的傢俱，不妨投資多一點金額，買張好品質的。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

關鍵字：

居家, 佈置, 裝潢, 陷阱

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

12生肖幸運色與桃花位置大公開！屬猴社交運爆棚、屬虎收割金桃花

12生肖幸運色與桃花位置大公開！屬猴社交運爆棚、屬虎收割金桃花

最強圍巾打法！走跳都不會鬆掉　重點是手殘人也能輕鬆學會

最強圍巾打法！走跳都不會鬆掉　重點是手殘人也能輕鬆學會

爆紅「氧氣減肥」6週減掉12公斤　三類食物多吃、躺著運動就有效

爆紅「氧氣減肥」6週減掉12公斤　三類食物多吃、躺著運動就有效

小隻女快學IU「詐欺穿搭術」！3招打造驚人比例　讓「畫面都是腿」 「是志願役但是不願意」！IG作家帶你揭開國軍神秘的迷彩日常 星・變美／阿嬌瘦回尖下巴被封「最美妲己」　40歲凍齡美顏靠戒掉5大壞習慣 曾之喬、劉品言默契曬美照！眼尖網友抓出「撞裙」　驚呼：超會搭 Dior「神級護唇膏」1,200元→750元！連Jisoo也愛用 孫芸芸露腹耍辣來放火！這顆復古馬鞍包日、韓也在狂燒 Melody工作忙爆老公怎麼辦？分享4點婚姻保鮮法：給他一點顏色看看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面