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賈靜雯撞LVMH集團少奶奶同系列珠寶　12萬鍊墜洩務實性格

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▲▼ 賈靜雯 。（圖／翻攝賈靜雯IG）

▲賈靜雯秀剛入手的Chaumet Jeux de Liens Harmony 18K孔雀石吊墜，124,000元。（圖／翻攝alyssachia IG）
 

記者陳雅韻／台北報導

選購珠寶屬於務實派的賈靜雯，於IG分享新入手的鍊墜，是出自法國珠寶世家Chaumet招牌的Jeux de Liens Harmony系列，綠色孔雀石配上中央鑲鑽的交叉設計，相當醒目，巧的是她與精品龍頭LVMH集團大少奶奶、俄羅斯超模Natalia Vodianova撞了同系列鍊墜，Natalia特別為奶奶準備一模一樣的款式，大曬祖孫情。

▲▼Natalia Vodianova 。（圖／翻攝Natalia Vodianova IG）

▲LVMH集團少奶奶Natalia Vodianova（右）與奶奶一同戴Chaumet Jeux de Liens 18K玫瑰金鍊墜曬祖孫情，126,000元。（圖／翻攝natasupernova IG）
 

賈靜雯曾表示近幾年愛看珠寶，因為了想公平分配給3個女兒，成為她更努力工作的動力，她透露已為她們留不同切割的裸鑽，而日常她則偏愛容易配搭的簡潔珠寶，常戴K金耳環、俐落的手環或單鑽項鍊出門，具畫龍點睛之效而不過份高調。

▲▼ 賈靜雯 。（圖／翻攝賈靜雯IG）


▲賈靜雯（右）挑珠寶很務實，偏愛日常容易配搭的款式。（圖／翻攝alyssachia IG）
 

Chaumet主打的情感珠寶Jeux de Liens Harmony系列孔雀石鍊墜，正符合賈靜雯的喜好，兩個不對稱的半圓圖形由鑲鑽的X字連結，象徵兩個不同性格的戀人卻因中間的連結而邂逅，與她眼光相同的還有LVMH集團的少奶奶Natalia Vodianova，選擇單純18K玫瑰金鑲鑽款式，並貼心為奶奶挑同款一起戴祖孫對鍊，品牌特別為此系列吊墜背面提供刻字服務，可鐫刻名字、日期或一段私密訊息紀念。

▲▼Chaumet 。（圖／公關照）

▲賈靜雯的Chaumet Jeux de Liens Harmony 18K孔雀石吊墜18毫米款（上），124,000元。（圖／Chaumet提供）

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關鍵字：

賈靜雯, LVMH集團, Natalia Vodianova, Chaumet

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