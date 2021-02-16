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「卸妝水始祖」1000元→289元！激殺2.8折太瘋狂　鐵粉用10年不變心

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文／C編

還在用油膩不堪的卸妝油清潔臉部嗎？小心沒有選對好油，很可能出現粉刺問題，對於肌膚清潔，購物網站「Her和她」提出超清爽的美肌提案，就是使用「小粉水」貝膚黛瑪（BIODERMA）舒敏高效潔膚液來清潔，500ml，原價1000元，現在只要289元，輕鬆擁有完美透亮肌。

▼▼點圖搶瘋狂價▼▼

▲Her貝膚黛瑪卸妝水。（圖／東森購物）

▲貝膚黛瑪「舒敏高效潔膚液」，500ml，原價1000元，特價289元。點我購買。

很多人愛用卸妝油卸妝，卻常常出現乳化不完全、或是用到不好的油反而造成困擾，導致臉部出現粉刺，越卸越不乾淨，貝膚黛瑪的「小粉水」舒敏高效潔膚液掀起「卸妝水革命」，清潔完臉部之後的清爽感，加上卸妝過程中的完全不黏膩，讓它默默累積了很多的好評。

▲貝膚黛瑪,舒敏高效潔膚液,潔膚液,卸妝水,保養,卸妝。（圖／IG）

▲貝膚黛瑪「舒敏高效潔膚液」大受粉絲歡迎。（圖／yu.vely_mam_33 IG）

▲貝膚黛瑪,舒敏高效潔膚液,潔膚液,卸妝水,保養,卸妝。（圖／IG）

▲舒敏高效潔膚液又被暱稱「小粉水」。（圖／rimi_channel IG）

許多品牌看準卸妝水的商機，也跟著研發類似商品，從開架到專櫃應有盡有，不管市面上有多少卸妝水，貝膚黛瑪的「小粉水」舒敏高效潔膚液，依舊地位無法撼動，可以說是「卸妝水始祖」。

▲貝膚黛瑪,舒敏高效潔膚液,潔膚液,卸妝水,保養,卸妝。（圖／IG）

▲舒敏高效潔膚液穩坐始祖寶座。（圖／jelly_1108 IG）

盤點貝膚黛瑪的「小粉水」舒敏高效潔膚液在網路的評價，很多女孩都覺得「超好用」、「卸起來非常溫和，臉部肌膚的痘痘也因此被舒緩了」、「我個人是用貝膚黛瑪，也用超過10年了」、「貝膚黛瑪好用，已用掉好幾罐，我的眼睛很敏感，這個完全不熏眼」。

▼▼點圖搶瘋狂價▼▼

▲Her貝膚黛瑪卸妝水。（圖／東森購物）

▲貝膚黛瑪「舒敏高效潔膚液」，500ml，原價1000元，特價289元。點我購買。

購物網站「Her和她」推出貝膚黛瑪「舒敏高效潔膚液」，500ml，原價1000元，特價289元，相當於下殺2.8折，真的很殺，搭配卸妝巾就可以擁有透亮清爽美肌，終於不用再煩惱痘痘問題，絕對值得

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關鍵字：

貝膚黛瑪, 舒敏高效潔膚液, 潔膚液, 卸妝水, 保養, 卸妝

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