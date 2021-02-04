喝咖啡綠茶瘦6kg！日本營養學家推薦5款有助「瘦肚子」飲品

▲日本營養學家推薦5款有助「瘦肚子」的飲品。（圖／翻攝IG@kkmmmkk）

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有些人明明不胖但卻有個大肚子，或不想減肥可又受不了腰上肥肉，你也有這類困擾嗎？來看看日本營養學家推薦有助於減肥的5款飲品，能提高燃脂效果、促進新陳代謝，尤其能幫助甩掉腰部肥肉，而且做法都很簡單，快從今天開始喝起來，瘦回平坦小肚子。

1.山楂茶



山楂是中草藥的一種，主要的功效可幫助擴張血管，所以山楂常被用來降血壓，而曬乾的山楂還可用來泡茶，有助於去除腹部的脂肪，因為山楂可幫助降低三酸甘油脂，三酸甘油脂是容易堆積在腹部形成大肚腩的有害脂肪，常喝山楂茶可幫助消除肚子上囤積的頑固脂肪。此外，山楂還富含大量抗氧化劑多酚和纖維，可幫助抗發炎和維持腸道健康。

山楂茶的製作很簡單，把山楂乾切片放進熱水裡泡，最後依個人口味加入一點蜂蜜調味即可。

2.綠茶咖啡



綠茶咖啡是日本醫師工藤孝文所提出，可幫助減肥，他的病人喝了綠茶咖啡後，成功的在一個月內瘦了6kg，也有網友實測一個月瘦了2kg的。能幫助減肥的關件在於綠茶含有豐富的兒茶素、多酚、綠原酸等抗氧化成分，而咖啡含有咖啡因、礦物質等多種活性化合物，能促進新陳代謝、抑制飯後血糖快速上幫，能幫助提高燃脂效果。

製作方式也很簡單，把黑咖啡和綠茶分別泡好，以1:1的比例混合即可。但要注意的是，有營養師提醒，貧血、腸胃功能較差、有心血管疾病或孕婦等族群不適合飲用。

3.薑茶



薑茶不僅能驅寒，還可幫助瘦肚子，如果是手腳容易冰冷的體寒人群，日常可多喝一些薑茶。薑茶可刺激身體產生熱能，使脂肪燃燒速度加快，曾曾有針對肥胖人群做過的實驗發現，每天在早餐後喝下2g薑粉沖泡薑茶的人，身體的脂肪燃燒更快。

市面上的薑茶茶包可能添加不少糖分，建議可自己在家煮薑茶，將生薑切片後加水滾煮，煮到適當濃度加入少許紅糖就可以了。

4.大蒜蘋果醋



有研究證實，蘋果醋有助於減脂及縮小腰圍，而大蒜蘋果醋能幫助降低容易積聚在內臟和肚子的三酸甘油脂，且更推薦在餐後喝，還有助於消化。

大蒜蘋果醋的製作也不難，取一瓣大蒜切碎並靜置10分鐘後，倒入一杯開水中，再加一湯勺的蘋果醋和少許的蜂蜜就完成了。

5.奇亞籽檸檬水



奇亞籽是鼠尾草的種子，在日本是非常受歡迎的一種減肥食物，含有豐富膳食纖維和優質脂肪酸Omega-3，長期吃可幫助控制血糖和維持腸道健康，而檸檬含有豐富維生素C，和奇亞籽混合一起吃，幫助瘦肚子的效果更好。

只要在一杯開水裡加入一茶勺的奇亞籽，再加入適量檸檬汁和一片檸檬，均勻攪拌後就可以了。

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