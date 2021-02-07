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護唇膏大盤點！去日本囤貨必敗、第一條晚安唇膏，台灣就能買到

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記者李薇／台北報導

護唇膏是人人都會隨身攜帶的單品，幾乎每個女孩化妝包都一定會攜帶，《ET FASHION》也盤點各品牌推出的護唇膏，其中眾多款式都是女孩必敗，因為好用又時髦，連護唇細節都會注意到的女孩，才可以說是精緻過生活。

1.DHC 超水潤純欖護唇膏

▲歐舒丹,DHC,迪奧,bobbi brown,護唇膏,Crazy Rumors,。（圖／品牌提供）

去日本一定要囤貨的純欖護唇膏現在推出超水潤版本，圓形的小罐子設計，不但可以用來塗抹雙唇，也可以用來補妝之後鼻翼太過乾燥，塗抹在鼻翼的地方，增加滋潤度，最後再補妝，非常方便又實用，滋潤度完全不輸管狀的版本。

2.迪奧 藍星晚安潤唇膏

▲歐舒丹,DHC,迪奧,bobbi brown,護唇膏,Crazy Rumors,。（圖／品牌提供）

迪奧第一款無色護唇膏，延續全新「迪奧藍星唇膏」的精緻外觀，注入純淨美唇精萃，蘊含95%天然來源配方及5大美唇精華油，提供雙唇24小時長效保濕潤澤及雙倍修護，使雙唇細緻勻嫩、回復到最自然美麗的狀態，輕透水潤的透明無色質地，能使雙唇散發自然光采。

3.Bobbi Brown 晶鑽桂馥潤色護唇膏

▲歐舒丹,DHC,迪奧,bobbi brown,護唇膏,Crazy Rumors,。（圖／品牌提供）

Bobbi Brown 的晶鑽桂馥潤色護唇膏也是品牌非常知名的單品，堪稱用過再也不能沒有它，最近再度推出潤色版，不但擁有護唇的效果，同時也可以打造出紅潤細緻的唇妝效果，一抹就擁有澎潤飽滿的唇色，非常值得入手。

4.Crazy Rumors 乳木果滋養潤唇膏

▲歐舒丹,DHC,迪奧,bobbi brown,護唇膏,Crazy Rumors,。（圖／品牌提供）

天然成分中含滋潤的有機乳油木果脂，豐富的維生素A、E給予雙唇營養，形成天然紫外線防護劑；有機橄欖油、澳洲堅果籽油及荷荷芭籽油可修復乾裂受損雙唇，清爽的果油能迅速吸收為雙唇深層保濕，天然小燭樹蠟則賦予唇部光澤，預防乾裂問題，

5.節慶嘉年華乳油木佛手柑護唇膏

▲歐舒丹,DHC,迪奧,bobbi brown,護唇膏,Crazy Rumors,。（圖／品牌提供）

蘊含5%乳油木果油、佛手柑精華油、蓖麻油、向日葵籽油及向日葵花蠟，能高效舒緩修護乾
燥龜裂的雙唇，加強保濕滋養，恢復動人柔嫩潤澤雙唇，散發淡淡佛手柑清新香氣。

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關鍵字：

歐舒丹, DHC, 迪奧, bobbi brown, 護唇膏, Crazy Rumors

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