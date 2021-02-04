側睡竟會加深法令紋！皮膚科醫師教「抗老防皺紋」5方法

▲日本皮膚科醫師指出，有些生活息慣不注意會影響老化、長皺紋。（圖／翻攝IG@aoihamada）

編輯／Amanda

在紫外線、生活作息改變、壓力、3C藍光等多種因素侵襲下，老化初始年齡不斷下降，不少人明明還年輕卻已經出現鬆弛、紋路等問題，日本皮膚科醫師就分享5個有效預防皺紋、抗衰老的方法，除了做好防曬、保養，有些生活習慣讓你及早開始維持好狀態的關鍵。

1.維持充足的睡眠



有研究證明，睡眠不足會導致肌膚衰老。實驗讓同一個人在睡8小時和5小時狀態下，拍攝不同睡眠狀態時的臉部狀態，對比皺紋、表情神態或臉色發現，只睡了5、6個小時睡眠不足時，比睡眠達到8小時的時候，皺紋增加了45%，且能明顯感覺到臉色不好，有明顯蒼老的痕跡，臉上的斑點也增加了13%，紅血絲也變多了8%。這是因為缺乏睡眠會導致肌膚屏障功能大大降低，同時也會影響肌膚的血液循環。

雖然每個人需要的睡眠時間有所不同，但基本上來說，8個小時以上算是充足的睡眠，不足5個小時則是嚴重睡眠不足，想預防衰老先從養成健康作息，維持充足睡眠開始。

▲喝夠水能幫助提高肌膚含水分。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

2.每天喝夠水



肌膚乾燥也是皺紋生成的一個重要原因之一，大家都會透過保養品來保持肌膚水潤，醫師表示其實提高肌膚水分最簡單快速的方法就是好好喝水。有實驗數據表明，除了用餐飲食之外，每天喝水不到1公升的人和喝水將近2公升的人相比，後者肌膚含水量高於前者，這也說明喝水可以直接提高肌膚的水分，而肌膚水分充足就能預防乾燥，也是一個預防皺紋生成的關鍵，所以每天儘可能保持喝1.5～2公升純水的習慣。

3.避免吸菸



有個實驗找來兩個同卵雙胞胎，有相同容貌和遺傳基因，一個吸菸一個不吸菸，在同樣基因和生活環境下，光是有無吸菸的區別就導致肌膚上包含皺紋、斑點、暗沈等狀態產生很大的差別。香菸裡除了尼古丁，還有很多化學物質都會傷害肌膚，且吸菸也會影響肌膚大血液循環，循環不好會使皮膚屏障功能降低，使得肌膚鎖水效果變差，所以長期吸菸的人皮膚會乾燥，也容易長皺紋。

4.盡量仰睡



側睡或趴睡會使一部分肌膚長時間受到壓迫，也會導致皺紋產生，像是習慣右側睡的人，右半邊臉一直受到壓迫，像是右邊嘴角或右臉頰靠近太陽穴處都容易冒出紋路，還會影響到法令紋，這些都被稱為「睡眠皺紋」。所以想預防皺紋的話，可以仰躺著睡，就不用擔心壓迫左臉或右臉。

5.使用有效抗老成分的保養品



目前抗衰老有效成分大致有2類，第一種是維生素A衍生物，也就是視黃醇，視黃醇可加快肌膚的代謝，並促進膠原蛋白和彈性蛋白的生成，能預防皺紋，對改善皺紋也有良好的效果；另一個成份是菸鹼醯胺，菸鹼醯胺最初是被認定有美白效果的，但其實菸鹼醯胺也能抑制膠原蛋白或彈性蛋白的流失，所以菸鹼醯胺不僅可美白，對預防皺紋也有一定的效果，也是被日本勞動省認定可改善皺紋的有效成分。

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