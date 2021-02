專訪／派翠克看到「聯名」就砸錢　騙自己「工作需要」破10萬也能秒入手

記者王則絲/專訪

從《大學生了沒》嶄露頭角的藝人派翠克,現在除了持續上電視節目之外,也經營個人社群、YouTube頻道,以模仿、搞笑影片成功吸引年輕人們關注,不只如此,他也喜歡分享自己的「潮品收藏」。這次《ET FASHION》就特別來到了派翠克的工作室,帶大家一睹他的自豪收藏,訪問中他提到「聯名」兩個字是最讓人受不了的,其中一顆要價台幣12萬元左右的DIOR X RIMOWA登機箱,讓派翠克不惜欺騙自己「是為了工作」,也要徒手從日本扛回台灣,可說是最有故事的一項收藏。

▲派翠克接受《ET FASHION》專訪。(圖/記者張一中攝)



平時總是帶給大家歡笑的派翠克,在面對熱愛的潮流穿搭時會瞬間轉換成認真模式,對喜歡的品牌、設計師也很有一套自己的看法,擁有強烈的熱忱,甚至願意砸下驚人重金、耗費心力只為得到喜歡的單品。這回接受《ET FASHION》專訪,派翠克提到:「最讓人受不了的東西就是寫上了『聯名』兩個字。」就像女生看到「限量」、「買一送一」是一樣的概念,會讓人立刻眼睛一亮,今天就請派翠克來和大家分享私下最寶貝的「精品聯名」單品。

派翠克近期經常出現在穿搭中的愛包「小烏龜包」,便是LV與日本潮流教父NIGO(A Bathing Ape創辦人、現為HUMAN MADE創辦人)聯名的包款,還有LV與Supreme聯名的圍巾與卡夾。另外,DIOR 與堪稱「未來考古學家」的藝術家Daniel Arsham所聯名推出的侵蝕感項鍊,也深得派翠克的心,寶貝到不曾拿出來戴過;但是他還有收藏另一條DIOR X 空山基的項鍊,就可發現出鏡率非常高,經常被粉絲們狂問,先前派翠克拍攝的「BLACK PINK『你喜歡嗎』How you like that 中文版唱跳Cover」中便是戴著這條。

▲派翠克收藏的精品、潮流聯名單品。(圖/記者王則絲攝)



但是這些都比不上派翠克擁有的DIOR X RIMOWA登機箱,這對他來說才稱得上是最有故事的收藏品,「這是我最有故事的一個聯名單品,因為它是我徒手從日本扛回來沒有讓它落地的!」這款藍色漸層的款式一眼就中了,即使比其他顏色的定價還要高,派翠克仍毅然決然帶回台灣,「那時候在日本限定pop up store買的時候差不多12萬(台幣),我就說服我自己,我很常需要兩天一夜、需要換衣服的工作,所以我需要一個登機箱讓我方便工作!沒錯!我是為了工作!」用破10萬的高價購入小小的登機箱,讓他列入了人生瘋狂的事蹟之一,同時也是派翠克買過最貴重的單品。

還記得上回《ET FASHION》專訪過《康熙來了》製作人B2嗎?超狂Supreme收藏超乎常人想像,而派翠克正好就是B2經營米兔哥娛樂的旗下藝人,兩人都對Supreme一樣痴迷,派翠克在訪問中笑稱:「大家都知道我很喜歡的一個牌子就是Supreme,我跟我的老闆B2哥一樣,我們就是不管Supreme出什麼東西,都是讚啦!」甚至曾花3600塊錢買一顆Supreme的磚頭,「大家都說這個沒用,但我不知道他們在講什麼,這是Supreme的磚頭耶!它就像是個藝術品一樣,就放在我玄關,如果你預算夠的話可以拿來蓋房子啊,或者是遇到壞人可以防身。」

觀察派翠克的IG穿搭,可以發現基本上都以黑色單品為基調,「其實我喜歡的牌子,很常是穿了你也看不出來的牌子,像是1017 ALYX 9SM、A-COLD-WALL*,還有Stone Island。」低調之中蘊含個人品味,常吸引許多男生粉絲前來詢問單品,喜歡派翠克風格的朋友們可以多看看這幾個品牌。

▲派翠克也有收藏Supreme磚頭。(圖/記者王則絲攝、張一中攝)



其實每個人在訂立自己的風格之前,總會有個嚮往成為的目標人物,像是派翠克就坦白的說:「從小就是看陳冠希長大。」因此而喜歡上陳冠希的品牌CLOT,會喜歡藤原浩的原因之一也是因為陳冠希,韓星G-DRAGON、美國饒舌歌手Travis Scott 也對他影響很大。

對於喜歡的潮流icon,派翠克不吝嗇承認:「我就有參考啊!」但他也難得掏心提到,有些私訊他的粉絲會開心的問一對有關潮流的問題與建議,甚至是跟著派翠克一起購入同款單品,但是點進帳號卻發現有些人根本沒有Follow他,派翠克一邊搞笑一邊難過的表示:「有些人會覺得我是搞笑的,不想承認喜歡我穿的東西這件事情。希望有一天可以讓他們光明正大的Follow我。」

