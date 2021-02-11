專訪／派翠克看到「聯名」就砸錢　騙自己「工作需要」破10萬也能秒入手

記者王則絲／專訪

從《大學生了沒》嶄露頭角的藝人派翠克，現在除了持續上電視節目之外，也經營個人社群、YouTube頻道，以模仿、搞笑影片成功吸引年輕人們關注，不只如此，他也喜歡分享自己的「潮品收藏」。這次《ET FASHION》就特別來到了派翠克的工作室，帶大家一睹他的自豪收藏，訪問中他提到「聯名」兩個字是最讓人受不了的，其中一顆要價台幣12萬元左右的DIOR X RIMOWA登機箱，讓派翠克不惜欺騙自己「是為了工作」，也要徒手從日本扛回台灣，可說是最有故事的一項收藏。

▲派翠克接受《ET FASHION》專訪。（圖／記者張一中攝）



平時總是帶給大家歡笑的派翠克，在面對熱愛的潮流穿搭時會瞬間轉換成認真模式，對喜歡的品牌、設計師也很有一套自己的看法，擁有強烈的熱忱，甚至願意砸下驚人重金、耗費心力只為得到喜歡的單品。這回接受《ET FASHION》專訪，派翠克提到：「最讓人受不了的東西就是寫上了『聯名』兩個字。」就像女生看到「限量」、「買一送一」是一樣的概念，會讓人立刻眼睛一亮，今天就請派翠克來和大家分享私下最寶貝的「精品聯名」單品。

派翠克近期經常出現在穿搭中的愛包「小烏龜包」，便是LV與日本潮流教父NIGO（A Bathing Ape創辦人、現為HUMAN MADE創辦人）聯名的包款，還有LV與Supreme聯名的圍巾與卡夾。另外，DIOR 與堪稱「未來考古學家」的藝術家Daniel Arsham所聯名推出的侵蝕感項鍊，也深得派翠克的心，寶貝到不曾拿出來戴過；但是他還有收藏另一條DIOR X 空山基的項鍊，就可發現出鏡率非常高，經常被粉絲們狂問，先前派翠克拍攝的「BLACK PINK『你喜歡嗎』How you like that 中文版唱跳Cover」中便是戴著這條。

▲派翠克收藏的精品、潮流聯名單品。（圖／記者王則絲攝）



但是這些都比不上派翠克擁有的DIOR X RIMOWA登機箱，這對他來說才稱得上是最有故事的收藏品，「這是我最有故事的一個聯名單品，因為它是我徒手從日本扛回來沒有讓它落地的！」這款藍色漸層的款式一眼就中了，即使比其他顏色的定價還要高，派翠克仍毅然決然帶回台灣，「那時候在日本限定pop up store買的時候差不多12萬（台幣），我就說服我自己，我很常需要兩天一夜、需要換衣服的工作，所以我需要一個登機箱讓我方便工作！沒錯！我是為了工作！」用破10萬的高價購入小小的登機箱，讓他列入了人生瘋狂的事蹟之一，同時也是派翠克買過最貴重的單品。

還記得上回《ET FASHION》專訪過《康熙來了》製作人B2嗎？超狂Supreme收藏超乎常人想像，而派翠克正好就是B2經營米兔哥娛樂的旗下藝人，兩人都對Supreme一樣痴迷，派翠克在訪問中笑稱：「大家都知道我很喜歡的一個牌子就是Supreme，我跟我的老闆B2哥一樣，我們就是不管Supreme出什麼東西，都是讚啦！」甚至曾花3600塊錢買一顆Supreme的磚頭，「大家都說這個沒用，但我不知道他們在講什麼，這是Supreme的磚頭耶！它就像是個藝術品一樣，就放在我玄關，如果你預算夠的話可以拿來蓋房子啊，或者是遇到壞人可以防身。」

觀察派翠克的IG穿搭，可以發現基本上都以黑色單品為基調，「其實我喜歡的牌子，很常是穿了你也看不出來的牌子，像是1017 ALYX 9SM、A-COLD-WALL*，還有Stone Island。」低調之中蘊含個人品味，常吸引許多男生粉絲前來詢問單品，喜歡派翠克風格的朋友們可以多看看這幾個品牌。

▲派翠克也有收藏Supreme磚頭。（圖／記者王則絲攝、張一中攝）



其實每個人在訂立自己的風格之前，總會有個嚮往成為的目標人物，像是派翠克就坦白的說：「從小就是看陳冠希長大。」因此而喜歡上陳冠希的品牌CLOT，會喜歡藤原浩的原因之一也是因為陳冠希，韓星G-DRAGON、美國饒舌歌手Travis Scott 也對他影響很大。

對於喜歡的潮流icon，派翠克不吝嗇承認：「我就有參考啊！」但他也難得掏心提到，有些私訊他的粉絲會開心的問一對有關潮流的問題與建議，甚至是跟著派翠克一起購入同款單品，但是點進帳號卻發現有些人根本沒有Follow他，派翠克一邊搞笑一邊難過的表示：「有些人會覺得我是搞笑的，不想承認喜歡我穿的東西這件事情。希望有一天可以讓他們光明正大的Follow我。」

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