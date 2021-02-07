孫芸芸露腹耍辣來放火！這顆復古馬鞍包日、韓也在狂燒

記者王則絲／台北報導

今年的冬天特別冷，讓人好想趕快迎接溫暖的春天，在穿搭配件上也是，各國明星已開始整裝待發，陸續背上春夏新款手袋，下一季的爆款包已漸漸現形。帶貨力超狂的第一名媛孫芸芸最近就背上了一顆復古棕色皮革的馬鞍包，木村拓哉的模特兒女兒木村光希則是背上了同款的白色，韓女星李多熙更是直接和孫芸芸撞包！

▲孫芸芸Outdoor風格造型混搭復古COACH Beat Saddle手袋。（圖／翻攝自IG@aimeeyunyunsun）



孫芸芸最近卸下都市女性上班穿搭，繼上回穿著全套The North Face X Gucci 聯名裝扮爬山之後，整體風格越來越Outdoor，這次則是在半身小背心外罩上一件寬版襯衫搭配棉束褲，現身於戶外場景之中，以露腹的裝扮呈現酷辣路線，腳踩高跟綁帶靴帶出女人味，與手上的COACH Beat Saddle手袋剛好呼應色系。COACH 今年春季新款Beat Saddle手袋擁有流線圓弧輪廓，可囊括為馬鞍包類型的包款，其包型結合自品牌早先的「Saddle」與「Beat」兩大手袋系列，透過漸層的皮革質感營造出復古氣息。

▲木村光希示範白色與黑色COACH Beat Saddle手袋。（圖／翻攝自IG@koki）



身為COACH代言人之一的木村光希，則是於近期稱職演繹了另外兩款白色與黑色的Beat Saddle手袋，白色Beat Saddle在視覺上更為優雅端莊，很乾淨又清新，非常適合木村光希年輕少女的氣質；純黑色的款式就顯得比較低調，但又帶點暗黑的叛逆氣息，能與街頭風格巧妙結合。

而韓女星李多熙手上的拿的Beat Saddle手袋剛好與孫芸芸撞款，但兩人是完全不同的風格，李多熙身穿大方領貼身上衣，一如既往展現性感的姿態，並為包款換上另一種粗的編織背袋，感覺在復古皮件上增添了潮流的氛圍，與孫芸芸Outdoor 酷辣的穿搭截然不同，也應證了這款Beat Saddle馬鞍包的百搭性。

▲李多熙與孫芸芸背上同款棕色COACH Beat Saddle手袋。（圖／翻攝自IG@dahee0315）



【更多春夏焦點包款】

孫芸芸近期還背上了一款Chloé 2021春夏的 Kiss Bag「唇形包」，其靈感汲取自品牌經典的Trudie系列唇形珠寶，化作流線型金屬握把，搭配極致輕盈的柔軟小牛皮革包身，一剛一柔的鮮明對比，成功贏得孫芸芸芳心，不過其實該包款還未上市，但孫芸芸已經領先全球入手，可見時尚影響力非同小可。

▲孫芸芸最新造型以長版西裝外套搭配針織衫，腰間Chloé Kiss Bag包款領先全球入手 。（圖／品牌提供、翻攝自孫芸芸IG）

法式鞋履品牌 Roger Vivier今年春夏以《貓之花園:致敬大自然》 為題，運用大自然花卉展現貓咪的女性化特質，像是Vivier Blossom 系列包款將花卉藝術揮灑淋漓盡致，手工繪製宛如藝術家的畫布，成為鮮明品牌DNA；並首次以「非方扣」呈現，搭配花卉鑽扣點綴，粗肩帶靈感更出自環球小姐身上的織帶。

▲Vivier Blossom 系列將花卉藝術揮灑淋漓盡致 。（圖／品牌提供）

而今年值得關注的春夏手袋還有相當多選擇，像是TOD’S 2021 春夏中經典的Timeless 包款系列，帶來了棉麻拼接感的肩背包；類似田園色調的包款，還可以看到DELVAUX今年的春夏系列，將經典的Pin水桶包以米色帆布搭配棕色皮革呈現，並放大尺寸，成為旅遊時相當實用的大容量包款。

▲TOD'S T Timeless 棉麻拼接肩背包 。（圖／品牌提供）



▲DELVAUX Pin Daily系列帆布牛皮手袋。（圖／記者王則絲攝）

►孫芸芸領先全球入手！ Chloé 下個爆款「唇形包」金屬握把好燒

►李沐罕見穿上激短裙有點小彆扭 傳授「斷捨離」妙招讓整理更快速