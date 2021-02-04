把媽媽變姊姊！王令麟邀高球女將李旻母女體驗東森自然美「胜肽水光」

▲台灣高球女將李旻揪媽咪體驗東森自然美 驚呼：把媽媽變姊姊。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆)

▲高球女將李旻與媽媽共同體驗東森自然美胜肽水光課程，驚豔美容SPA竟能把媽媽變姊姊！（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

東森集團長期力挺國際賽事潛力新星，鼓勵年輕人勇敢逐夢，近期東森慈善基金會贊助台灣高球女將李旻，協助她持續征戰高爾夫球國際賽事而無後顧之憂。時逢東森自然美50週年，總裁王令麟特別邀請李旻與媽媽前往東森自然美莊敬旗艦店體驗口碑爆棚的「胜肽水光課程」，透過頂級美容SPA療程讓李旻「把媽媽變姊姊」，也讓即將赴美投入新一季賽程的李旻難得有機會陪媽媽一起變美麗。

▲東森自然美設有雙人美容室方便李旻陪同媽媽一起享受胜肽水光課程。

年僅26歲的李旻個人高球生涯已累積7個冠軍的優秀戰績，同時是高球界罕見的金氏世界紀錄保持人之一，自從在高球界嶄露頭角之後，李旻長年旅外參與各大賽事，直到2020年因疫情影響全球賽事暫停，才有機會比較長時間待在台灣陪伴媽媽，但李旻仍努力不輟地維持訓練、增進體能，經歷一整年的沉潛與調整，她將在農曆年前於媽媽的陪同下，飛往美國準備投入2021 Gainbridge LPGA等大型賽事。

王令麟曾大讚李旻：「從12歲在父母親的鼓勵下開始練球，17歲進到職業生涯到現在，能有這樣的成績非常了不起，台灣有這麼優秀的體育選手，值得好好栽培，我們東森集團樂當年輕人的後盾，讓有能力的人可以站上國際舞台好好發揮。」因此，繼去年首度贊助李旻後，2021年東森集團再度加碼獎金，希望讓李旻可以安心啟程，再為台灣爭取世界級的榮耀。

▲李旻征戰國際的高球帽上繡有ETtoday LOGO。

李旻表示，去年受到疫情影響，不僅大量國際賽事停擺，許多企業贊助也受景氣影響而縮手，令她一度對未來感到徬徨，但是留在台灣期間，幾次在球場上遇到王令麟都獲得暖心鼓勵，她說：「雖然王總裁的話很簡單，一句『你放心去比賽，我一定會幫你』就成為我的精神支柱，給我很大的勇氣與動力」，而繡有ETtoday新聞雲logo的李旻專屬高爾夫球帽也像是帶著數百萬網友的祝福陪伴她出賽。

▲李旻大讚東森自然美的美容SPA服務相當科技化。

有趣的是，長期征戰國際賽事的李旻必帶吉他同行，是賽事期間轉換心情的秘密武器，為了輕量化行李，李旻多半只用化妝水、乳液基礎保養，頂多再擦防曬預防紫外線傷害，沒什麼機會享受深度的美容SPA保養，這次到東森自然美體驗胜肽水光課程，令她很驚豔：「東森自然美的SPA空間相當舒服而且美容師也都很親切，還有肌膚檢測、水光機等高科技的儀器，讓人對美容SPA大改觀，這次體驗的胜肽水光課程讓肌膚更加明亮，很適合以後出席大型聚會前先來救急保養一下」。

▲李旻母女共同體驗胜肽水光課程。

▲胜肽水光課程是透過高科技水光機將高效精萃直接注入肌膚，同時達到拉提及潤澤效果。

一同享受東森自然美胜肽水光課程的李旻媽媽也開心表示：「東森自然美的儀器和技術都是最頂級的，加上美容師的獨家手法，讓我肌膚變得自然透亮，覺得很開心」，看到媽媽的臉變得緊緻、水亮，令李旻笑說：「胜肽水光的魅力把我的媽媽變姊姊了！」

▲李旻俏皮地說，東森自然美幫她把媽媽變姊姊了。

過去東森慈善基金會和文化基金會陸續贊助了很多台灣優秀的年輕人才，例如旅日棋王謝依旻，網球的世界金牌詹詠然、詹皓晴姊妹等等，也製作了聲林之王、料理之王等節目，支持年輕人站上不同的舞台自由發揮，東森期待拋磚引玉召集企業的力量與關注去開創更多機會，讓所有特殊長才的年輕人敢於逐夢，進一步在國際上發光發亮。