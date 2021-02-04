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迪麗熱巴胸下看光！「金色魚尾裙」S曲線來猛的　網：美到窒息

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記者鮑璿安／台北報導

大陸女星迪麗熱巴憑藉深邃五官擄獲粉絲，近期她換上一身「香檳金色魚尾裙」亮相，火速登上熱搜，裙裝採用平口式剪裁完美露出肩頸曲線，更厲害的還在後頭，迪麗熱巴罕見秀出胸下部位，若隱若現的透視細節讓人看了臉紅心跳，直呼：「這套太狂了。」

▲▼迪麗熱巴 。（圖／翻攝自微博）

▲▼迪麗熱巴 。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴換上一身 MAË PARIS 金色禮服，火速驚艷全場 。（圖／翻攝自微博）

迪麗熱巴3日換上一身 MAË PARIS 金色禮服，火速驚艷全場，香檳金色質地的裙裝襯托她的白皙膚質，優雅之餘帶點霸氣，而平口剪裁則是發揮了迪麗熱巴優越的肩頸線條；視線向下看，異材質透視細節呈現於胸下，完美包裹螞蟻腰身，搭配閃亮的水晶鑽飾點綴，一抬手稍有不慎就怕美胸曝光，讓人相當害羞。

▲▼迪麗熱巴 。（圖／翻攝自微博）

▲▼迪麗熱巴 。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴任何角度都無死角，身材纖細有型 。（圖／翻攝自微博）

雖然禮服對於身材的要求很高，但迪麗熱巴任何角度都無死角，身材纖細有型，S曲線全看光。最後以抓皺效果的魚尾裙襬與Stuart Weitzman 高跟鞋收尾，一舉一動讓人著迷，畫面曝光之後果然火速登上熱搜，不少網友直呼：「這次真的絕了」、「迪麗熱巴是哪裡來的仙女」、「美到窒息。」

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關鍵字：

迪麗熱巴, 微博, 女星, MAË PARIS, Stuart Weitzman

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