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金宇彬亂髮回歸！188cm黃金比例「長腿超搶鏡」男神魅力狂噴

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▲金宇彬 。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲南韓男星金宇彬抗癌成功，迷人臉蛋依舊吸引大批粉絲。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安 ／台北報導

南韓男星金宇彬抗癌成功，近期更驚喜登上新加坡版《T Magazine》雜誌封面，宣告帥氣回歸，畫面中金宇彬頂著蓬鬆中長捲髮出鏡，依舊不減五官吸睛程度，且身穿藍色針織衫開腿站立，展現模特兒等級的188cm身材，粉絲們熟悉的大長腿再次襲來，讓人驚艷。

金宇彬出鏡《T Magazine》雜誌2月封面公開，一頭隨意的蓬鬆捲髮，即便半遮擋金宇彬的臉蛋，但深邃雙眸仍是電力不減，哪怕近距離拍攝，五官也毫無瑕疵。金宇彬此次身穿BOTTEGA VENETA （BV）藍色針織上衣出鏡，巨大立領與排扣細節豐富視覺效果，內搭亮黃色翻領上衣，巧妙運用全身藍營造鮮明對比度，在金宇彬演繹之下不顯突兀，更加帥氣俐落。

而身高188cm的他，隨便站著就已經是模特兒等級畫報，開腿擺拍的同時，鏡頭捕捉一雙迷人大長腿；換個造型，寬鬆背心搭配長褲，焦點仍是離不開長腿，一舉一動都噴發男神魅力。在此次拍攝中，金宇彬也提到最近的心情變化，「我想對最微小的事情表示感謝，我每天至少兩次抬頭仰望天空，想知道自己喜歡的事物。」

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關鍵字：

金宇彬, 抗癌, 南韓, 新加坡, T Magazine, 雜誌, 封面, BV, BOTTEGA VENETA

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