金宇彬亂髮回歸！188cm黃金比例「長腿超搶鏡」男神魅力狂噴

▲南韓男星金宇彬抗癌成功，迷人臉蛋依舊吸引大批粉絲。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安 ／台北報導

南韓男星金宇彬抗癌成功，近期更驚喜登上新加坡版《T Magazine》雜誌封面，宣告帥氣回歸，畫面中金宇彬頂著蓬鬆中長捲髮出鏡，依舊不減五官吸睛程度，且身穿藍色針織衫開腿站立，展現模特兒等級的188cm身材，粉絲們熟悉的大長腿再次襲來，讓人驚艷。

金宇彬出鏡《T Magazine》雜誌2月封面公開，一頭隨意的蓬鬆捲髮，即便半遮擋金宇彬的臉蛋，但深邃雙眸仍是電力不減，哪怕近距離拍攝，五官也毫無瑕疵。金宇彬此次身穿BOTTEGA VENETA （BV）藍色針織上衣出鏡，巨大立領與排扣細節豐富視覺效果，內搭亮黃色翻領上衣，巧妙運用全身藍營造鮮明對比度，在金宇彬演繹之下不顯突兀，更加帥氣俐落。

而身高188cm的他，隨便站著就已經是模特兒等級畫報，開腿擺拍的同時，鏡頭捕捉一雙迷人大長腿；換個造型，寬鬆背心搭配長褲，焦點仍是離不開長腿，一舉一動都噴發男神魅力。在此次拍攝中，金宇彬也提到最近的心情變化，「我想對最微小的事情表示感謝，我每天至少兩次抬頭仰望天空，想知道自己喜歡的事物。」

►林心如、侯佩岑都愛泰迪熊大衣！ 靠一招「要穿不穿」時尚感激增



►張鈞甯穿CHANEL薄紗裙美到窒息！ 裙襬透視到「最高點」長腿全露



►劉詩詩火辣美背全露！「繞頸洋裝」側身無死角線條堪比少女