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過年穿新衣就選「5種顏色」！喜氣紅帶好運　粉嫩綠展現可愛魅力

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▲5種顏色穿搭。（圖／女子學）

▲（圖／Pinterest）

每個人都有自己傾心的顏色，說不上來為什麼，但在挑選衣服、飾品，或是一些隨身物品的時候，往往會選擇同樣的色調。

過年即將到來，相信大家都在準備這個年要穿什麼來迎接新的一年！人們總說：「過年就是要穿新衣、戴新帽。」象徵生活周遭的一切得以獲得新的開始、去除前一年的壞運氣。編輯整理了 5 個符合年節以及大眾喜歡的顏色，配合簡單的穿搭技巧、加上一點個人風格，便能穿出自信又可愛的風采喔！

1. 喜氣紅

▲5種顏色穿搭。（圖／女子學）

▲紅色是喜氣的顏色。（圖／Pinterest）

因為是過年，便得從最具代表性的「紅色」說起。這個頗具好運、喜氣的顏色，是整個年節不可或缺的重要元素，但如果全部穿在身上，有的人不免會覺得過於招搖，不敢太顯眼。

如果不想「非常鮮豔」，建議可用紅色系的其他顏色來做漸層式的穿搭，即便沒有大紅大紫，依舊有滿滿的年節感！大膽一點的朋友，可以試看看直接穿著鮮紅色的洋裝或是套裝，一次浮誇到底吧！

2. 櫻花粉

▲5種顏色穿搭。（圖／女子學）

▲櫻花粉給人好相處的印象。（圖／Pinterest）
柔和可愛的粉色是許多人心目中的最愛，好似這個顏色就是女性的專屬色一樣。別於紅色的耀眼，粉色多了一份溫溫的舒適感，帶給人的感覺也比較好親近、好相處。

除了一般的上衣、下著或是一件式的小洋裝可以選擇之外，編輯特別推薦粉色的紗裙！尤其上衣簡單穿一件白 T，再配上牛仔外套，剛好就非常適合作為走春的穿搭，整體看起來也有一股春天將至的慵懶氛圍。

3. 活力黃

▲5種顏色穿搭。（圖／女子學）

▲黃色帶有朝氣的氣氛。（圖／Pinterest）
和紅色一樣，黃色本身也屬於較亮眼、奪人眼目的顏色，且不挑膚色，穿在白皙皮膚或者小麥色皮膚的女孩上，都有不一樣的感覺。而且，黃色本身也有一種青春、活力、帶有朝氣的氣氛，只要穿上黃色的衣服，整個人看起來就會非常有精神。

選擇針織衫搭配碎花裙、短褲、寬褲，簡單配一配就很時尚！喜歡日韓風的人，可以另外選購洋裝、長裙試試，讓我們像暖陽一般，為周圍的親朋好友帶來一絲絲的暖意吧！

4. 粉嫩綠

▲5種顏色穿搭。（圖／女子學）

▲粉嫩綠就是特別可愛。（圖／Pinterest）
這裡講的綠色，不是沉穩的祖母綠、寶石綠，而是這陣子非常流行的酪梨色！前陣子造成頗大的風潮，大至穿搭、配件，小至指甲、飾品，紛紛都能見到它可愛又粉嫩的身影，讓人不注意也難。

不曉得為什麼，這種綠色以毛衣、針織衫的方式呈現，就是特別可愛，就好像甜甜的馬卡龍一樣；不管是搭上短裙、牛仔褲，甚至是一件式的小可愛長洋都有著獨特的魅力，是不是該索性把所有單品、配件一起粉嫩到底呢？

5. 飄逸白

▲5種顏色穿搭。（圖／女子學）

▲簡單、乾淨的白色是不少人熱愛的首選色。（圖／Pinterest）
潔淨、簡單、乾淨的白色，也是不少人熱愛的首選色，加上百搭的特效，即使堪稱完全不會穿搭，也能輕鬆變換出不一樣的風格特色。

白色的簡約，不管是直接以全身的套裝、洋裝，甚至以漸層式的穿搭，皆能營造出有質感的優雅效果，整個人看起來更是氣質滿滿！覺得單調的人，可以利用下半身的裙子或是包包來做搭配，如此一來不僅擁有一定的溫柔感，不同色彩的元素也能成為一大亮點呢！

現在，開始翻箱倒櫃找出適合自己顏色的衣服吧！或者，在購買前先訂好顏色目標，在挑選時也會比較快、不浪費時間。希望大家都能夠以自己最自信、喜歡的樣子，度過年節的每一天。

延伸閱讀：

過年這樣穿！善用各種紅色單品，也能低調又不失氣勢

抵擋不了的粉紅魅力！將 5 項收藏納入穿搭選擇，妝點日常小浪漫

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 穿搭, 過年, 色彩, 顏色, 搭配

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

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