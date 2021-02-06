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年節回家陪伴長輩好尷尬？一起做4件有趣的事　互動中增加溫馨回憶

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▲過年跟長輩做4件溫馨有趣的事情。（圖／女子學）

▲俗女養成記。（圖／《俗女養成記》劇照）

過年的時候大家有預計要去哪裡玩嗎？會帶著全家大小一起出遊、熱鬧一下嗎？

除了走春、拜年之外，有很大一部分時間我們都會待在家裡和家人們看電視、打麻將、玩撲克牌、刮刮樂，或者大吃零食、瘋狂聊天…等等。不過，這些事情好像都是跟平輩、晚輩比較常做的，那對長輩呢？除了看電視之外，還有什麼其他的選擇嗎？

1. 一起做料理

▲過年跟長輩做4件溫馨有趣的事情。（圖／女子學）

▲俗女養成記。（圖／《俗女養成記》劇照）

過年不僅是個熱鬧、充滿喜氣的開始，最幸福的一點莫過於可以在年節假期時，吃到長輩們的拿手好菜，而且每個人的「專業」都不一樣，讓人每餐都很期待會吃到什麼樣的料理。

因此，和長輩一起做料理，就是非常棒的一件事！某道菜的技巧是什麼、順序是什麼，這中間還有什麼「眉眉角角」是一般人不會知道的？做菜的樂趣無窮，並藉由準備食材、動手做的過程中和長輩聊天互動，也拉近了彼此間的距離。

2. 一起收拾碗盤

▲過年跟長輩做4件溫馨有趣的事情。（圖／女子學）

▲俗女養成記。（圖／《俗女養成記》劇照）

吃飽喝足後，想必一定會有很多鍋碗瓢盆等著被整理收拾。這時，可別翹著二郎腿看電視準備吃水果，起身活動一下筋骨，主動幫忙長輩擦擦桌子、收收碗盤。

重點在於「主動」，這個動作可以讓長輩備感窩心之餘，也會在無形中提升了年節的快樂氛圍！過年不就是這樣嗎？人多最熱鬧，不管一起做的事情是什麼，只要身邊隨時有人陪伴、有人可以說話，便是很幸福、美滿的感受了。

3. 一起翻翻相本

▲過年跟長輩做4件溫馨有趣的事情。（圖／女子學）

▲俗女養成記。（圖／《俗女養成記》劇照）

再來，除了營造年節氣氛外，另一方面也可以回憶一些過去的事情。無論是兒時發生過的趣事、過去曾經和親人們做過的事情、大家共同旅遊的紀念，其實都可以透過一本本的相簿來回味。

「照片，能夠化剎那為永恆」，但人的大腦記憶有限，當年紀越大要記住的事情越多，許多回憶自然而然便被「封存」了，並不是真的忘記、只是暫時想不起來。翻翻相本，讓大家的思緒拋向過往，讓記憶的厚度能夠越堆越高。

4. 一起聊聊生活

▲過年跟長輩做4件溫馨有趣的事情。（圖／女子學）

▲花甲大人轉男孩。（圖／《花甲大人轉男孩》劇照）

雖然年輕一輩的人很怕被問到那些不知道該怎麼回答的問題，但藉由一些迴避或巧妙的應答，有時反而可以化險為夷。

長輩走過的人生比我們長、經歷的事情比我們多，有句話說：「不聽老人言，吃虧在眼前。」或許我們應該放下刻板印象，不要總覺得他們很嘮叨、很囉嗦，試著與長輩聊聊對未來的生活與想法，就有可能會得到有別於以往的建言唷！

無論是多緊密的家庭，到了一定的時候，平輩、晚輩往往會因為升學、工作、未來人生計畫等考量，無法待在長輩身邊陪伴他們。趁著過年團圓的時候，多多與之互動、聊天，即便只是一件簡單的小事，也是彼此間重要的關係建立。

延伸閱讀：

圍爐時候好尷尬？打破面面相覷的詭異氣氛，和長輩聊「這 4 大」話題安心又不踩雷

聊什麼話題最安全？心理師 3 招秘技，讓你在過年親戚盤問的「八卦攻防戰」中全身而退！

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 相處, 過年, 長輩, 陪伴, 年節, 互動, 家庭

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

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