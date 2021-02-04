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YouTuber夢露穿搭高級又知性！「微性感大人風」25歲+女生都該學

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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文／Dappei

講到穿著有質感又時髦的 YouTuber，你第一個會想到誰呢？相信有不少搭黨應該都會想到夢露 Monroe 吧！有著「露總」之稱的夢露，以衣櫃裡無數件的西裝外套、西裝褲和襯衫等百搭單品，將知性的韓系姊姊穿搭發揮得淋漓盡致，本篇就來為大家破解夢露的「微性感大人風」穿搭小技巧，25 歲以上的妳趕快跟著搭編一起看下去吧！

▲夢露穿搭。（圖／dappei提供）

▎選擇合身但不貼身的上衣

夢露曾在穿搭影片裡提到她屬於上半身比較厚實、下半身較瘦的體型，如果不小心選到會讓身材缺點一覽無遺的超貼身上衣，會讓整個人看起來虎背熊腰的，不僅沒有曲線也展現不出身材優勢。因此，建議大家可以挑選稍微合身的針織單品，搭配磅數較高的牛仔連身裙，平衡整體穿搭的重量，讓妳的穿搭在視覺上看起來更加和諧。

▲夢露穿搭。（圖／dappei提供）

圖片來源

想嘗試小高領上衣又怕自己上半身不夠纖細的搭黨們，也可以跟夢露一樣用一條稍微粗獷一些些的金屬頸鏈點綴，既時髦又不會太過男孩子氣，還能在視覺上拉長頸部比例，完美修飾在意的肩膀和手臂線條。

▲夢露穿搭。（圖／dappei提供）

圖片來源

▎西裝外套+異材質單品搭配

相信有在 Follow 夢露的人都知道她是個超級西裝外套控，為了讓西外穿搭不要太過正式，同時又為穿搭添加精緻細節，夢露會選擇以異材質的單品搭配顏色較重的西裝外套，像是黑色西外搭配雪紡蛋糕裙洋裝、針織洋裝等，同時也會挑選稍微寬鬆一些的版型，中和掉西外給人的嚴肅感。

▲夢露穿搭。（圖／dappei提供）

圖片來源

偶爾發懶不想挑選太複雜單品時，也可以像夢露一樣以格紋的微墊肩西裝外套搭配針織黑色連身洋裝，再踏上近來最流行的切爾西厚底靴，讓你整個人看起來時髦得毫不費力。

▲夢露穿搭。（圖／dappei提供）

圖片來源

▎上寬下窄穿搭法則

相較於比較偏日系的「上寬下寬」休閒風，成熟又帶點俏皮的上寬下窄姊姊風穿搭更適合 25 歲以後的妳，下次想嘗試男友風襯衫時，不妨像夢露一樣以長版的針織背心外搭，增加穿搭層次感，再配上長襪和厚底鞋，將腿部線條完整展現出來，即便穿得寬鬆也能看起來女人味十足。

▲夢露穿搭。（圖／dappei提供）

圖片來源

合身又顯瘦的喇叭版型黑長褲搭配微寬鬆的乳白色襯衫外套，看起來既隨性又平易近人，同時也能拉長腿部比例，讓妳整個人看起來又仙又瘦，明天上班就這樣穿吧！

▲夢露穿搭。（圖／dappei提供）

圖片來源

Dappei 結語：

仔細剖析夢露的穿搭後，會發現要打造韓國歐膩的知性成熟風並不困難，只要 Follow 搭編為大家整理出的 3 個簡單原則，妳也能像夢露一樣穿得有高級感又親切知性！

文字編輯：Nara

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韓風 X 台系的穿搭最對味！破解 YouTuber「韓勾ㄟ 金針菇」 3 大穿搭巧思，讓你輕鬆穿出韓妞味

Dappei

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關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, youtuber, 夢露

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