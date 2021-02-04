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新光三越確定插旗東區商圈！　2022年入主正義國宅對拚SOGO

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▲▼新光三越信義新天地周年慶首日。（圖／記者周宸亘攝）

▲全台最大連鎖百貨新光三越，在疫情下的周年慶業績創下歷年新高，今宣佈將在東區開設旗下第16間分店，此圖為2020年信義新天地周年慶首日熱況，民眾戴著口罩都要來買保養品。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡惠如／台北報導

2021年才剛起步，新光三越今（2／4）正式對外宣布，將進駐東區正義國宅都更案Diamond Towers，位置就比鄰SOGO復興館，新光三越Diamond Towers營業面積為4388坪，預計2022年開幕，直接挑戰SOGO百貨旗下忠孝館、復興館2間百億大店。

新光三越看好台北東區的發展空間，表示經過審慎評估，已與龍麟建設簽定「Diamond Towers－正義國宅商場租賃案」合作意向，也是睽違7年於台灣再次展店，成為新光三越在台北市的第8家分店，也是旗下首間位於東區商圈的分店，預計於2022年下半年開幕。

Diamond Towers由龍麟建設提供硬體建物，新光三越負責商場整體的規劃、設計、招商與營運。商場規模涵蓋A、B兩棟的1至4樓，合計面積為4,338坪。

▲東區,正義國宅。（圖／業者提供）

▲東區正義國宅都更案Diamond Towers，確定將由新光三越進駐。（圖／業者提供）

新光三越表示，去年疫情期間逆勢衝出好成績，2020年度業績再創歷史新高，今年除持續實體改造、數位轉型，維持既有店鋪的成長動能之外，更將積極開拓「新事業」，以打造不同規模、不同型態的購物商場，擴展新光三越生活圈，將以豐富的展店經驗與創新的生活提案，全力投入該店招商與規劃，打造「Diamond Towers」成為台北東區最新潮、最耀眼的時尚新地標，期許該商場的誕生，再為商圈注入新活力，與東區百貨零售業一起為商圈的繁榮發展增進新動能。

▲新光三越副董事長兼總經理吳昕陽。（圖／記者蔡惠如攝）

▲新光三越副董事長兼總經理吳昕陽表示，東區商圈一年的商業規模有很多可能性。（圖／記者蔡惠如攝）

之前市場就有消息傳出，新光三越將進駐正義國宅大樓都更案 Diamond Towers，新光三越今天證實此項消息，而日前新光三越總經理吳昕陽曾表示：「東區商圈一年有300億元至400億元的商業規模，很多可能性都會發生，沒道理不做。」

與Diamond Towers比鄰的SOGO復興館，是東區精品地標，有香奈兒、愛馬仕、LV、GUCCI、卡地亞、TIFFANY等一線精品進駐，而斜對面的忠孝館則是SOGO首間店，深耕東區30年，2間都是業績破百億的百貨。新光三越將以獨特的選品模式切入東區商圈，預計將讓東區加注更多活水。

▲▼ Sogo復興館 。（圖／翻攝Sogo官網）

▲比鄰Diamond Towers的SOGO復興館，是東區精品指標店。（圖／翻攝Sogo官網）

日前SOGO董事長黃晴雯也曾公開表示，對於正義國宅Diamond Towers將進駐的業者，是抱持著「商圈好對大家都好」的心態，不管是誰拿下，對整個東區商圈發展都是好事，將用樂觀的心態面對。

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關鍵字：

新光三越, 正義國宅, 東區, SOGO, 東區商圈

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