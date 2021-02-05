男人也懂挑鑽戒！科技化「Diamond Journey」揭密第一手鑽石光輝

▲銀座白石提供高品質商品及專業服務，並以科技化「Diamond Journey」讓男性顧客在挑選鑽石時更有參與感。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

每一對即將步入禮堂的新人都會挑選一只鑽戒互訂終身，象徵兩人由原石淬鍊成閃耀的愛情。有別於坊間品牌洋溢令女孩憧憬的粉紅泡泡婚禮祝福，來自日本的「GINZA DIAMOND SHIRAISHI銀座白石」提供高品質商品及專業服務，以科技化的「Diamond Journey」讓男性在挑選鑽石的過程更有參與感，在與另一半攜手進階人生新身分的同時，不知不覺也成了鑽戒懂買大師。

▲銀座白石是來自日本東京銀座的國民婚鑽戒品牌。

銀座白石婚戒諮詢師張倚瀞說明，「銀座白石」品牌成立至今已有28年歷史，是日本首間婚鑽戒專門店，更有「銀座鑽石城堡」的美名。相愛的倆人結婚，稱之為新人，「新人」代表的意義是「與以往不同的人」，傳統上格外重視純淨、嶄新的寓意，為了祝福即將以新型態身分展開新生活的兩人，銀座白石堅持提供「第一手鑽石」，其重視完美細節的職人精神擄獲無數鑽石控女孩的心，成為日本新人最信賴婚戒品牌。

▲銀座白石婚戒諮詢師張倚瀞。

從原石到鑽石 Diamond Journey科技化展演鑽石細節

新人挑鑽石除了要看八心八箭，提供專業機構的認證保障也很重要！一般鑽石品牌會提供GIA，而銀座白石則加碼提供CGL日本中央寶石研究所認證及第三重鑑定的「SARINE LIGHT證書」，同時更有全球獨家的「Diamond Journey」，讓挑鑽石成為一件很科學的事。

▲銀座白石與SARINE合作提供Diamond Journey，掃描QRcode即可觀看第一手鑽石資訊。

張倚瀞表示，為了展現天然第一手鑽石與合成鑽石、轉手鑽石的差異性，銀座白石是全世界第一個導入Diamond Journey的品牌，在銀座白石挑選鑽石也有科技化的Diamond Journey保障新人手上的鑽石是貨真價實的「第一手鑽石」，只要掃瞄卡片上的QRcode就能隨時觀看系統內完整揭露的專屬鑽石詳細資訊，包含顏色、車工、克拉，編號、生產日期等基本資訊，更看得到原石切割成鑽石的過程、SARINE LIGHT光采鑑定書，以完整資訊強化手中鑽石的公信力。

▲Diamond Journey以科技化介面展演鑽石細節的服務，大受男性好評。

張倚瀞說明，Diamond Journey以科技化介面展演鑽石細節的服務，大受男性好評，不僅新人可一同見證由鑽石切割前的原貌，到鑽石成形的過程，也可與親友分享這份喜悅。而銀座白石也升級Diamond Journey服務，提供與SARINE合作原石3D模型，讓新人時時見證由數億年所生成的天然原石，淬鍊成今日閃閃發亮的鑽石原貌，賦予新婚夫妻日後齊心共度人生重重關卡的勇氣。

張倚瀞補充，由世界知名鑽石科技公司SARINE所開發的SARINE LIGHT系統，透過測定器以全角度拍攝、紀錄鑽石在不同光線的變化並進行分析，四大光芒測定要素：「白光」、「閃光」、「火光」及「對稱光」都是經由高精度和高信賴性測定鑽石光芒的設備和系統分級，目前只有銀座白石所販售的鑽石有高達90%以上都具備SARINE LIGHT系統最頂級的「Ultimate」標準，也因此消費者皆可明顯感受在銀座白石挑選鑽石時，每一顆鑽石的光芒都格外閃耀。

▲銀座白石提供半訂製服務，可依預算先選鑽石日後再挑戒台。

半訂製服務且終生保固 銀座白石陪伴新人經歷一生幸福

許多新人擔心入手高品質的鑽石要價不菲，其實銀座白石提供半訂製服務，鑽石與戒台可分開挑選，讓男性可依照自己的預算挑選鑽石，求婚後再與另一半回櫃挑選戒台，而婚戒諮詢師也都會協助按照工作屬性、生活習慣等提出適合日常佩戴款式的建議。

▲在銀座白石入手的婚鑽戒都享有終生保固。

此外，銀座白石的婚鑽戒除了精心設計不同款式的不同戒內圓弧提高佩戴舒適度，更提供終生保固，保固範圍涵蓋因應日後懷孕或身形上的改變等的不限次數調整戒圍，以及清洗保養、調整變形、鑽石加固、拋光保養、補霧面加工等，以日式款待精神，陪伴新人經歷一生的幸福。

Diamond Journey 執籽之手 伴旅相守 - 銀座白石情人節期間限定活動

銀座白石秉持著婚鑽戒必須使用「第一手鑽石」的理念，連結Diamond Journey系統背後，蘊含獻給新人們「即將邁向新的人生、新的旅程」的祝福意義。在情人節推出期間限定「執籽之手 伴旅相守」活動。於活動期間2/6(六)-3/14(日)至銀座白石體驗Diamond Journey系統並成約，除當月成約禮，可再獲得別具意義的「幸福成家種籽」一組。讓您和另一半一同種下對彼此滿涵希望與祝福的種籽，迎接幸福的開始－執籽之手，伴旅相守。

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