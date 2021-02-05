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日系穿搭掌握「三大重點」！善用特殊色、做出層次感的技巧快筆記

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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▲日系穿搭重點。（圖／dappei提供）

（圖片來源 1 2 3

文／Dappei

最近寒流報到，又快接近年節，購物的慾望源源不絕，雖然即將迎接年終，但抱歉了錢錢，我真的需要那些酷東西。平常搭編總愛趁著上班時間，正大光明的逛起網拍，畢竟是工作需要（正色），逛著逛著也發現了日本女孩們的穿搭重點，必備幾樣單品，就能輕鬆變身成日牌店員（咦）。

#1 老闆給我來碗特殊色

特殊色相信是有些搭黨們非常抗拒的課題，但特殊色就是擺脫路人穿搭的大絕招，但也不需選用太多顏色，在整體造型上挑一處去做顏色的變化即可，大至上衣、下身，小至包包、帽子等配件，其他則維持日系淡鹽風格，保持簡約但依然出眾。

▲日系穿搭重點。（圖／dappei提供）

▲ 上身雖是簡約黑白色系，但下身搭上一件祖母綠、斑馬紋的直筒褲，造型感輕鬆飛上天。（圖片來源

#2 層次感就是大考重點

這條重點都快被螢光筆劃爛了，還沒學會的搭黨們，Dappei 站台上所有層次感相關文章先回去看個千百回！在身上做出層次感能讓視覺上感受更豐富，而外罩與內搭的服飾也能選擇不同面料，視覺與觸覺我們都要兼顧，在小細節上用心，輕鬆散發好品味。

▲日系穿搭重點。（圖／dappei提供）

▲ 簡單的白色內搭上衣，外罩一件短版毛衣、拼接衛衣，內長外短，輕鬆出線。（圖片來源 1 2

#3 飾品、配件戴好戴滿

或許白 T、牛仔褲已經沒辦法入各位穿搭 Master 的眼，但人生總會碰到衣服拿去洗卻還沒乾的時候（遠望），這時候飾品配件就是你的救世主，不管是領巾、髮帶還是腰鍊，這些配件上身後，就猶如美少女戰士變身後，戰力指數飆升，走到哪你都是 Queen。

▲日系穿搭重點。（圖／dappei提供）

▲ 白襯衫與牛仔褲的平凡穿搭，搭上腰鍊後瞬間提升了服裝完整度。珍珠長項鍊近期也是日本女孩們的最愛，無論是繞頸、斜背還是綁在腰上都能提升造型感。（圖片來源 1 2

想要穿出日系感並不難，偷師日牌店員絕不會錯，著重層次、細節與配飾，日系穿搭無痛上手，這就是日本女生精緻的秘訣，而現在也正值日本的折扣季，搭黨們想在年前入手什麼日牌單品就趁現在！

Dappei 結語：

以上三個重點，就是搭編在上班偷閒逛網拍得出的結論（喂），衣服買的多不如買的巧，學會這些重點，輕鬆穿出正宗日系感，不多說了，搭編先來下單去。

文字編輯：chloe 

如何營造日系感？除了層次、oversied，娃娃鞋和長版襯衫也是關鍵，去不了日本就用日系穿搭偽出國！

穿得好不如穿得巧！日模「高山都」的日系質感美學，簡單技巧帶出精緻感，氣質馬上 Get！

Dappei

https://dappei.com/

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關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 日系, 多層次, 特殊色

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