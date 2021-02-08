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討長輩歡心的「過年穿搭」！3種風格從領紅包到約會拍照都合適

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▲過年穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

過年假期即將來臨，又到了可以到處去玩和收紅包的日子，是不是非常期待！想要在新的一年擁有好人緣，除了要會說話還必須要穿的討喜，學會搭編介紹 3 種保暖風格，從領紅包到約會拍照都超合適，過年期間就這樣穿，開啟美好假期也擁有漂亮回憶！

亮色針織衣

鮮豔的色彩能夠帶給人好的心情，應景的紅色或是亮度高的橙色、黃色都會是不錯的選擇，想要讓整體增加流行感，配件可以選擇有花紋的單品，斑馬紋或是格紋都是秋冬必回歸的流行元素，想挑戰更進階的，也可以參考 2021 爆紅的乳牛紋！

▲過年穿搭。（圖／dappei提供）

▲過年穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源 12

全柔白單品

能夠讓所有年齡，大至阿公阿嬤小至姪子都能夠產生好感的搭配，就是全柔白穿搭，整體運用顏色選擇接近杏色的柔白色，透過些微濃度調整，打造具有層次的視覺，給人好親近的鄰家氣質，讓身邊的人都不自覺喜歡妳！

▲過年穿搭。（圖／dappei提供）

▲過年穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源 12

厚磅數外套

過年總是會有寒流來報到，愛美也要顧好保暖才行！運用厚磅數外套打造好拍照的穿搭，怕過於厚重的女孩，可以選擇較接近春天的輕盈顏色，減輕厚磅數的視覺重量，若是身邊只有深色的外套也別擔心，可以運用亮色系的配件平衡，像是紅色的毛帽或是白色的羊毛帽，都能達到理想的效果！

▲過年穿搭。（圖／dappei提供）

▲過年穿搭。（圖／dappei提供）

▲過年穿搭。（圖／dappei提供）

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Dappei 結語：

面對即將到來的過年假期，除了想好要去哪裡玩，穿搭準備也非常重要！把喜歡的風格先收藏完整，再來慢慢收藏需要的單品，等到過年出去玩時，就能夠有自信的穿搭，拍很多美照跟親朋好友分享！

文字編輯：Dora

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Dappei

https://dappei.com/

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關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 過年, 春節

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