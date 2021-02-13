從現在起，停止對自己做「10件事」，2021變成更好的人！

▲趁著連假做好人生斷捨離，變成更好的自己。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

編輯 / Lily

趁著農曆春節，靜下心來想想自己對新的一年有何期許，若是還沒有頭緒，《小紅書》上最近瘋傳的《你要停止對自己做的10件事》或許能給你一些靈感，讓你在2021年成為更好的人。

#別為過去的選擇後悔

人生本來就是由一連串的選擇組成的，我們不可能做到每個選擇都正確，但卻可以將錯誤和遺憾當成一種學習經驗

，進而避免下一個遺憾。



#別讓他人的成功，打亂自己的節奏

你身邊一定有些朋友被稱為「人生勝利組 」，凡事都遙遙領先於你，當然也有一些朋友追趕在你後面，要知道每個人都有自己的節奏，不管是人生、工， 甚至是愛情，當然你也有你自己的，只要你有耐心一點。

#不要把太多人，請進你的生命裡

根據研究，人的一生會遇到8263563人，會打招呼的有39778人，會和3619人熟悉，卻只會與275人親近，但最終其實只剩你自己。

#別去消耗人情，天下沒有白吃的午餐

凡事能用錢解決就用錢，盡量不要用人情， 因為人情是消耗品，不管多親近都禁不起沒有上限的索取，到最後情感帳戶的餘額不足，反而讓關係搞得尷尬。

#不要給自己設限

你的人生自己決定，不需要被他人定義，更不要活在他人的嘴哩，想改變自我的第一步就是要打破限制，有突破舒適圈的勇氣，只要你勇敢向前跨一步，張開眼全都是新的風景。

#不要想著自己可以討好所有人

踏入成人社會的第一步，就是停止討好所有人的想法，要知道很難讓所有人都喜歡你，要讓別人知道你的底線現在哪裡。

#不要急著原諒傷害你的人

不斷原諒傷害你的人是對自己殘忍， 針扎在自己身上多痛只有自己了解，不報復已經是最大的寬容。

#不要吝嗇稱讚別人

我們常忽略讚美重要性，像是社交平台的點讚，或是現實生活中的一句讚美，都可以拉近彼此的距離。懂得發現別人長處的人，更容易取得成功。

#別害怕暴露自己的愚蠢

聰明人常問愚蠢問題，這才是他們聰明的原因，不需要害怕暴露自己缺點，不自欺欺人才能真正的了解自己。

#不要等需要的時候，才想到父母和朋友

生活忙碌，大家總汲汲營營追逐想要的東西，但卻忘了身邊最重要的東西就是家人、朋友和健康。