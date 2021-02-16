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用「吊帶褲」打造日系Look！3大公式讓你顯嫩減齡　穿出知性氣質

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創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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文／Dappei

如果你有在 Follow 日本女生的 IG，會發現吊帶褲是她們衣櫃裡面不可或缺的必備單品，無論是牛仔、燈芯絨還是西裝料材質，都能透過不一樣的單品搭配，穿出截然不同的百變風格，本篇搭編就來解析吊帶褲的 3 大穿搭公式，搭黨們趕快一起看下去吧！

▲吊帶褲穿搭。（圖／dappei提供）

▍公式 1：帽 T+吊帶褲

偶爾趕早八想偷懶，又不想穿得太過邋遢時，就可以嘗試以帽 T 搭配牛仔吊帶褲的這種隨性穿搭 Look，這種穿搭方式特別適合扁身的搭黨們，帽 T 微微蓬鬆的視覺效果可以讓身材看起來稍微有份量，再搭配磅數較高的牛仔材質吊帶褲，讓妳整個人有種俏皮又可愛的感覺。

▲吊帶褲穿搭。（圖／dappei提供）

圖片來源

軍綠色的斜紋吊帶褲搭配深藍色的毛圈材質帽 T，意外有種和諧感，再配上頭上的針織灰色字母造型髮帶和丸子頭，將頸部線條完美露出，同時可以拉長身材比例，非常適合個子比較嬌小的搭黨們。

▲吊帶褲穿搭。（圖／dappei提供）

圖片來源

▍公式 2：針織上衣+吊帶褲

誰說吊帶褲只能穿出帥氣個性感？只要選擇材質偏成熟的皮質吊帶褲，內搭小姊姊風的薄款高領針織上衣，再披上近年最流行的泰迪熊外套和項鍊點綴，讓妳一秒穿出日本女生的知性氣質感。

▲吊帶褲穿搭。（圖／dappei提供）

圖片來源

想嘗試穿吊帶褲去上班又不想穿得太幼稚，就試試條紋高領針織上衣搭配深灰色的西裝料吊帶褲和皮鞋吧！沈穩的大人色系搭配胸口的金屬項鍊，看起來有造型又精緻無比，外面只要再搭件大衣就能出門去開會啦！

▲吊帶褲穿搭。（圖／dappei提供）

圖片來源

▍公式 3：襯衫+吊帶褲

最後要推薦給大家的是襯衫+吊帶褲穿搭公式，選擇女孩感的荷葉邊襯衫、針織外套單品搭配牛仔吊帶褲，可以讓整體風格變得更加和諧，中和掉丹寧布料太過率性的感覺，讓妳整個人散發著滿滿女人味。

▲吊帶褲穿搭。（圖／dappei提供）

圖片來源

偶爾想來點俏皮感穿搭，也可以像這套 Look 一樣以無領襯衫搭配軍綠色吊帶寬褲，再將兩條吊帶隨意地散落在腰間，看起來既有層次又不會太過單板無趣，很適合喜歡小男孩風格的搭黨們嘗試！

▲吊帶褲穿搭。（圖／dappei提供）

圖片來源

Dappei 結語 ：

每一件吊帶褲的材質和版型都有所不同，搭配的單品也會影響到妳今天的穿搭風格，趕快 Follow 搭編為大家整理的 3 大吊帶褲穿搭公式，再根據衣櫃裡原有的單品和喜歡的感覺，挑選一件最適合妳的吊帶褲吧！

文字編輯：Nara

百搭又溫暖的不敗單品！偷師日本女生「燈芯絨長褲」3 大搭配技巧，讓你穿出優雅的復古時髦感

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關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 吊帶褲, 日系

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