申敏兒腿抬高高耍辣　竟與男友金宇彬「隔空撞姿勢」　

記者王蓁蓁／台北報導

有「男神收割機」之稱的韓國女星申敏兒，為陪伴男友金宇彬抗癌，近年出現在鏡頭的頻率不多，隨著男友身體日漸康復，兩人近日相繼登上新加坡雜誌封面，甚至隔空展現驚人默契，都將長腿抬得老高，姿勢超雷同，加上超高顏值演繹多套服裝，電暈一票粉絲。

申敏兒以韓劇《我的女友是九尾狐》、《Oh My Venus》，收割李昇基與國民大叔蘇志燮等男神，怪奇可愛的模樣，以及精湛演技深植人心，就連現實世界中的男友也是超級男神金宇彬，惹人好生羨慕，近日申敏兒為新加坡版《ELLE》雜誌拍攝封面大片，模特兒出身得她根本天生衣架子，只見她一身Salvatore Ferragamo淺藍色套裝，輕鬆展現女神風範，甚至直接跌躺在地也仍舊優雅，靠一招「東倒西歪」將腿抬高耍辣超級吸睛。

下一秒申敏兒換上Ferragamo淺綠無領套裝，瞬間仙氣指數破表，同時也不忘展露性感魅力，胸前「V」領若隱若現惹人遐想，搭配粉嫩的腮紅與杏桃色唇妝，散發微辣的甜美氣息，令粉絲們忍不住屏住呼吸驚嘆，卻也被眼尖網友們發現，這一系列大片申敏兒皆打赤腳：「忘了借鞋」、「沒關係，女神連腳也很美」！

巧合的是申敏兒男友金宇彬，也在近期登上了新加坡版《Ｔ》雜誌封面，並且連續在IG上暴風曬出帥照寵粉，畫面中金宇彬一頭微捲長髮展現慵懶姿態，背景簡單冷調，讓他男神氣場全開輕鬆掌握鏡頭氛圍，另外，金宇彬與申敏兒也隔空做出同樣姿勢，將一雙驚人長腿抬得老高，默契拍出同樣畫風，令粉絲們不免讚嘆「果然是情侶，太甜了」、「心電感應」、「另類放閃」。

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