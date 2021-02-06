過年用「麻將粉撲」最應景！牌咖們多囤幾組直接開打

編輯／Emily 圖／翻攝自小紅書@三月兔、@2月十七、@稚優泉

農曆春節即將到來，又是時候跟親朋好友聚在一起打麻將了，除了有品牌搶推麻將組之外，還有一些應景的麻將造型小物讓人想收藏。小紅書上最近就有一款「麻將粉撲」引起熱議，粉撲做成紅、白配色的長方形，上面印了「發」…等麻將圖案，看起來超逼真，新年用它們上妝，讓你招財又有好運。

「麻將粉撲」是由大陸美妝品牌三月兔所推出，完全仿造麻將造型製作，使用充滿喜氣的紅、白配色，上面的符號很齊全，萬、條、筒或是「東、南、西、北、發」等字牌都有，乍看真的相似度超高，會誤以為是真的麻將。年節到了，揪閨蜜們多湊幾組，還真的可以聚一起用粉撲打麻將。

雖然這款粉撲造型可愛，讓人不忍心弄髒它，但真正使用起來也會愛不釋手，拿在手上的觸感很舒服，捏一捏可以感受到它的Q彈，一個「麻將粉撲」大概是兩塊普通粉撲的厚度，吸水之後還會胖一圈，讓你上妝的時候更順手，底妝也能服服貼貼。

另外一個大陸美妝品牌稚優泉，也配合新年推出了「恭喜花財」禮盒，外包裝做成長方形麻將造型，還掛了串珍珠當提帶，上面寫了大大的「發」字，讓你新年發大財。整體色系是綠配白，再加上紅色點綴，裡面的口紅、唇釉、眼線液等也都是麻將主題包裝，像口紅外殼就寫了「清一色」，裡面的色號也是888，用了這系列去打麻將，絕對會有好手氣。

除了使用麻將造型小物，也可以考慮在手上做「麻將美甲」，讓你打牌時用華麗指彩輾壓對手，這種主題大多使用跟麻將牌組一樣的白、綠、紅色系，再精細的畫上萬、筒等圖案，讓你每一根手指都是一張牌，其中還可以加上更喜氣的金色「發」字，讓你過年好運來。

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