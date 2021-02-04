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徐若瑄短髮帥到登上GUCCI官方IG　下一套踢鐵板只怪泫雅太辣

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記者王則絲／台北報導

女星徐若瑄近期登上香港版《Harper’s BAZAAR》2月號封面人物，眾多絕美畫報中作為封面的這張，徐若瑄頂著短如小男生的激短髮，穿著GUCCI G字緹花西裝外套，中性風格造型相當帥氣，連她自己都說：「V哥又來了！」就是這張帥照，更讓GUCCI看見並轉載於官方IG上，連原本不認識徐若瑄的國外網友們都刷起一排愛心。

徐若瑄不只當歌手，也當演員，近年也在幕後做出成績，像是於獲獎無數的《孤味》電影中，她便同時演出與擔任監製。

今年已經45歲的徐若瑄，有著一張凍齡娃娃臉，體態保持姣好，這次登上香港版雜誌封面，不強調女星最擅長的性感女人味，反倒是帥出了國際，其中一套GUCCI Epilogue系列的G字母緹花西裝外套，內搭同系列西裝背心與印花絲質襯衫，搭配徐若瑄精緻五官的臉龐，短髮加上凌亂瀏海帶出率性自若的態度，中性風格的表現力正巧呼應GUCCI所欲打破性別界限的理念。

這組畫報中，徐若瑄的帥氣造型不只這一套，另外她也穿上了BURBERRY的黃色格紋西裝套裝，內搭經典格紋襯衫，端莊、挺拔，並用高跟涼鞋收尾，不過同一套服裝，韓女星泫雅早在去年11月就曾穿過，一模一樣的搭配下，泫雅不改「性感小野馬」本色，直接將內搭襯衫扣子解到「胃」，將中性西裝造型穿出強烈的個人性感風格。

▲徐若瑄、泫雅。（圖／翻攝自IG）

▲泫雅穿上同套格紋套裝，卻將內搭襯衫扣子解到「胃」！（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）

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關鍵字：

徐若瑄, GUCCI, 泫雅, Burberry

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