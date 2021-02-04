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懶人福音！NIKE超狂科技「免動手穿鞋」踩下自動貼合一秒搞定

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▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲Nike曝光了全新高科技，一秒穿鞋解放雙手。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

免動手穿鞋是不少人的夢想，Nike近期公開一項全新高科技，打造出GO FlyEase運動鞋，號稱是徹底解放雙手，加上了雙穩態合葉設計，借鑒了大家習以為常的脫鞋動作，輕鬆穿脫，絕對是新一代懶人福音。《ET FASHION》也特別整理出近期熱議鞋款，看完馬上解決選擇困難！

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲Nike Go FlyEase 雙穩態合葉設計使鞋子在完全鬆開和完成穿著後都能保持穩定。（圖／品牌提供）

Nike Go FlyEase

Nike 全新設計一款Go FlyEase，加上了「雙穩態合葉」設計，使鞋子在完全鬆開和完成穿著後都能保持穩定，並且靈感發想自許多人的脫鞋動作，輕輕踩下的同時，鬆緊帶擁有獨特靈活性，自動開合貼緊腳部，根本不需要動手，就能夠穿好鞋子一秒出門。據說鞋款包覆性相當好，穿著運動也沒有問題，只是目前未聽說來台開賣的消息，感興趣的朋友要等等了。

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲鬆緊帶擁有獨特靈活性，自動開合貼緊腳部，根本不需要動手。（圖／品牌提供）

ASICS GEL-PRELEUS系列

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲ASICS GEL-PRELEUS系列 。（圖／品牌提供）

ASICS GEL-PRELEUS系列，運用變形蟲特徵作為設計發想，外型自雲層的自由流動中汲取靈感，GEL-PRELEUS系列一大亮點便是波浪狀的外型和色彩豐富的配色，主打色以神祕紫配上深靛藍的豐富色彩運用，帶出復古卻又科技感十足的特色。

PUMA RS 系列

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲ 蔡依林演繹PUMA RS 系列鞋款 。（圖／品牌提供）

 PUMA RS 系列鞋款，汲取 80 年代復刻跑鞋科技精華，以透氣網眼、皮革、及高級麂皮等異材質拼接鞋面，添加女孩們喜愛的銀亮飾片，並且置入經典 RS 跑鞋科技大底，以加厚式大底 3D 輪廓曲線完美拉長腿部線條比例，鞋側勾劃銀白色反光流暢線條，更加吸睛。

UA PROJECT ROCK 3

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲UA PROJECT ROCK 3 簽名訓練鞋此回推出搶眼螢光配色 。（圖／品牌提供）

「UA PROJECT ROCK 3」簽名訓練鞋此回推出搶眼螢光配色，三角型穩定結構擴大足底關鍵部位與地面的接觸面積，有助提供支撐。相較前兩代，此次更加強鞋面針織結構孔來提高透氣性，搭配設計靈感來自軍式Molle織帶的高強度交叉網狀式束帶系統，使前腳掌擁有極致包覆，並透過襪套式鞋領及後跟彈性穩定器，打造高度穩定與舒適度。

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關鍵字：

NIKE, GO FlyEase, 鞋子

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