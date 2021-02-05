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新春口罩懶人包！「史上最美口罩禮盒」現身，一次擁有6種花色

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▲▼新春口罩盤點。（圖／品牌提供）

▲新春口罩禮盒超貼心，讓你各種花色，平面、立體款，一次擁有。

記者曾怡嘉 / 台北報導

防疫更要美麗，因應農曆年節，不少藥妝通路推出聯名紅吱吱新年款口罩，討個好意頭。口罩品牌masklab則與香港時裝品牌 Maeli Studios 聯名合作推出三款新春KF韓式立體口罩，它的立體造型保留了人臉和口罩間的呼吸空間，愛美女生更不必擔心口罩沾染口紅了。

▲▼新春口罩盤點。（圖／品牌提供）

▲masklab花顏悅色口罩禮盒滿足消費者多變的心。

史上最美新年款口罩報到，masklab和香港時裝品牌 Maeli Studios 聯手推出三款新春口罩，分別為金牛獻瑞、迎風接福和花開富貴。此外，為了滿足喜歡變化消費者，更在台灣獨賣兩款新年限量禮盒，花顏富貴內含3款平面搭配3款立體款式，花顏悅色則是內含6款喜氣花色，每款限量5000盒，售完為止。

▲▼屈臣氏開賣新年口罩。（圖／品牌提供）

▲屈臣氏開賣4款普潔新春款印花口罩，一盒10入。

為了迎接春節，各式各樣新春印花口罩出籠，讓人陷入選擇障礙，屈臣氏即日起開賣普潔4款印花口罩，分別為富貴花開、招財進寶、福到春到及紅運迎春，每款限量2,250盒，各門市口罩到貨數量與時間不定，實際到貨數量與花色請以各門市為準。
 

▲▼寶雅獨家新年款口罩，1／17全台開賣 。（圖／品牌提供）

▲寶雅的新年款口罩很受消費者歡迎。

寶雅也推出獨家的新年款醫療口罩，除了設計有著繽紛年味，材質選擇柔軟不刺激皮膚的親膚性纖維，並以三層防護工法製作，透氧性更高，更採用超音波六層壓摺，防止灰塵細菌滲入。全系列推出6種款式招財進寶、牛轉錢坤、花開富貴、魚躍龍門、Happy牛Year、讓你媽媽牛一下

▲▼親親新年口罩。（圖／品牌提供）

親親推出9款新年印花口罩，小三美日、康是美買的到。

口罩品牌親親這次也推出全新新年款口罩，以全紅色作為基底，上面印有繽紛的花朵、鴻雀等圖案，光是用看的就覺得相當喜氣；另外白色、粉色為基底的款式則是印上七彩絢爛的花卉，戴起來十分優雅，整張臉都亮起來。

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關鍵字：

印花, 新春, 過年, 口罩, 最美

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