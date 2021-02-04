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Melody超纖細逆天美腿太驚人　原來瘦腿秘訣在家中的「物理治療房」

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▲Melody出席RENE CAOVILLA春夏新品發表會，大方分享瘦腿秘方！（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

女星Melody（殷悅）今（4日）出席義大利鞋履品牌RENE CAOVILLA春夏新品發表會，一現身現場目光瞬間被她一雙纖細筆直的美腿給吸走，而腳踩RENE CAOVILLA的最新花卉鞋款Floriane更是起到點睛之筆的作用。Melody對瘦腿很有一套，訪問中她提到家中有一間「物理治療房」，裡頭放滿了各式運動器材，並透露「滾輪」就是她的秘訣：「滾輪就算痛還是要滾，這真的是瘦腿秘方，這樣才能穿漂亮的鞋子。」

▲Melody出席RENE CAOVILLA春夏新品。（圖／品牌提供）

▲Melody今出席RENE CAOVILLA春夏新品發表。（圖／品牌提供）

RENE CAOVILLA以精湛的水鑽鑲嵌製鞋工藝聞名，是許多女星紅毯戰袍造型的搭配鞋款常客，氣派、搶眼，同時保持優雅。今年春夏RENE CAOVILLA推出了全新的Floriane系列鞋款，帶來兩雙分別以18朵花卉和12隻蝴蝶設計而成的鞋履，Melody穿上這雙由2373顆水鑽打造的花朵鞋款，忍不住大讚：「看到覺得非常的驚嘆，穿上去之後就好像翅膀，讓你有Free的感覺、很奔放、很浪漫。」

▲Melody出席RENE CAOVILLA春夏新品。（圖／品牌提供）

▲Melody一雙筆直纖長的美腿成為焦點。（圖／品牌提供）

愛鞋成癡的Melody不好意思的自招，雖然每年都會固定淘汰、送人，但其實真的是有幾百雙鞋，數量非常龐大，不過Melody也提到：「我現在能說服自己不要這麼內疚，因為我女兒的腳已經跟我一樣大了，我們可以Share。」但是問及老公會不會管，Melody悠然回答：「哎我們已經結婚15年了，他拿我也沒辦法，而且因為我都會做年菜給他吃，所以我可以買東西。」

▲Melody出席RENE CAOVILLA春夏新品。（圖／品牌提供）

Melody今年已經42歲，還有兩位可愛女兒，但是身材真不是蓋的，今天出席活動穿著純白連身短褲裝，露出筆直纖細的逆天美腿，穿上RENE CAOVILLA圈圈纏繞而上的花卉水鑽高跟鞋，更顯得修長，幾乎沒有一點贅肉，讓人特別好奇Melody是否有自己的瘦腿秘方？

Melody平時就有運動的習慣，所以在家時會利用追劇的時間，做一些靜態的伸展、按摩等運動，她提到家裡有一間房間放滿了滾輪、瑜珈墊、韻律球、瑜珈磚⋯⋯等器材，可說就像一間「物理治療房」。針對瘦腿的話，Melody分享：「滾輪就算痛還是要滾，這真的是瘦腿的秘方，這樣穿漂亮的鞋子才好看。」尤其是大腿兩側有馬鞍肉困擾的女孩，Melody更極力推薦可用滾輪來雕塑體態。

▲RENE CAOVILLA 2021春夏新品。（圖／記者王則絲攝）

▲Melody今日腳上的RENE CAOVILLA春夏新品Floriane系列鞋款。（圖／記者王則絲攝）

【同場加映】

大陸男星楊洋因出演戲劇《微微一笑很傾城》人氣直升，近期升格HOGAN 全球代言人，穿著春夏系列鞋履拍攝形象廣告，一口氣換上多套造型，電力翻粉絲。先換上運動風的休閒造型演繹Hyperlight 系列鞋履，彰顯鞋款對比色調和菱角分明的材質；下秒則切換模式，改以俐落西裝搭配淺米色皮革裂紋鞋款，遊走於休閒與商務氣息之間，各種風格都完美拿捏。

▲楊洋 。（圖／品牌提供）

▲楊洋 。（圖／品牌提供）

▲楊洋以HOGAN 全球代言人頭銜高調拍攝大片 。（圖／品牌提供）

▲楊洋 。（圖／品牌提供）

▲楊洋 。（圖／品牌提供）

▲楊洋 。（圖／品牌提供）

▲楊洋腳踩春夏Interaction 系列 ，點綴醒目招牌「H」標誌帥氣噴發 。（圖／品牌提供）

除此之外，就連顯眼的增高鞋款，楊洋駕馭起來也完全不費力，他梳起迷人的飛機油頭，露出精緻五官，身穿簡潔黑色皮衣搭配，最後腳踩春夏Interaction 系列 ，點綴醒目招牌「H」標誌，結合鞋身勻稱比例，讓男神魅力完全噴發。

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關鍵字：

Melody, 殷悅, RENE CAOVILLA, 水鑽, 瘦腿

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