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陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

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▲陳昊森演繹 FENDI 春夏新品。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

FENDI 於今（4日）在台展示2021 春夏男女裝系列，請到藝人陳庭妮與陳昊森演繹，「雙陳」首次合體相當有趣，尤其是陳昊森看似保守的西裝外套內其實是一件「透視襯衫」，讓他感到渾身不自在，表示私下絕對不會這樣穿，下秒甚至被媒體拱脫外套，陳昊森則是立刻求救陳庭妮，大喊出：「救我」。

▲▼ FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼ FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼ FENDI 。（圖／品牌提供）

▲陳庭妮演繹春夏系列中的紅色喇叭袖修身長洋裝，穿上立刻有氣場 。（圖／品牌提供）

陳庭妮此次演繹春夏系列中的紅色喇叭袖修身長洋裝，瞬間連儀態都變得與平常不同，她表示：「這套氣勢不一樣，所以穿衣服很重要。」而本季靈感來自家人之間的親密關係，她表示和自己的個性很像，因為沒事都愛待在家裡，陳庭妮更直言，最久可以一個禮拜不出門，就連過年也沒有特別規劃，打算在家睡覺、看電影、看書，很多事情可以做。

▲▼ FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼ FENDI 。（圖／品牌提供）

▲陳昊森看似保守的西裝外套內其實是一款透視襯衫 。（圖／品牌提供）

陳庭妮與陳昊森首次合體就獻給FENDI，兩人非常有話聊，特別是陳昊森的西裝外套內其實是一款透視襯衫，與他私下的隨意打扮很不一樣，所以行為舉止變得有些不自在，甚至一度被媒體拱脫外套，陳昊森不忘立刻求救陳庭妮替他解圍，場面相當逗趣。他也補充，這次穿著藍天白雲色系，是自己很憧憬的顏色，而亞麻材質十分柔軟，所以舒適程度就像在家中。

而被問及過年最敏感的紅包問題，陳昊森竟然脫口而出：「是我給家人，還是家人給我？」他自認還是小孩子，沒有過送出紅包的經驗，不過承諾今年開始會包給父母，陳庭妮也表示：「每年都會包給父母，都是祝福，不在意金錢多少，只是一種儀式。」

▲▼ FENDI 。（圖／品牌提供）

▲陳庭妮穿著透視烏干紗連身洋裝，陳昊森演繹透視設計襯衫 。（圖／品牌提供）

本季的男女裝系列，品牌運用設計手法露出性感肌膚的傳統 ，從緞面絎縫到梯狀鏤空針織，營造出層層交疊的光影；使得原本硬挺的結構變得柔軟，有著錯視圖案的針織衫上，如同凹陷的圖案可以見到高超的剪裁細節；刺繡的家居服和喇叭狀束腰寬鬆外衣，讓人在家中穿著時更感舒適。

【看更多春夏新作】

Roger Vivier春夏花卉包

▲▼Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

▲▼Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

▲Vivier Blossom 系列將花卉藝術揮灑淋漓盡致 。（圖／品牌提供）

法式鞋履品牌 Roger Vivier春夏以《貓之花園:致敬大自然》 展開，光聽名字便能得知本季的樣貌，彷彿散步進入花園，尤其是創意總監 Gherardo Felloni在疫情隔離期間突發奇想，運用大自然花卉展現貓咪的女性化特質。像是Vivier Blossom 系列包款將花卉藝術揮灑淋漓盡致，手工繪製宛如藝術家的畫布，成為鮮明品牌DNA；並首次以「非方扣」呈現，搭配花卉鑽扣點綴，粗肩帶靈感更出自環球小姐身上的織帶。

TOD’S春夏Timeless包

▲TOD’S 2021 春夏。（圖／品牌提供）

▲TOD’S 2021 春夏。（圖／品牌提供）

▲（依序）淺棕黃迷你圓筒斜背包； T Timeless 棉麻拼接肩背包 。（圖／品牌提供）

TOD’S 2021 春夏系列中代表品牌永恆經典的Timeless ，變奏迎來了全新腰包，尺寸縮小之餘，保留了中央的T字Logo，通過鮮艷藍色、焦糖色與皮革的撞色效果呈現，再加上可拆式揹帶豐富日常使用。另也有郵差包及托特包造型同樣簡潔優雅，郵差包以俐落包身搭配翻蓋設計，可手提亦可斜揹；托特包則擁有寬敞容量及輕便設計，是上班族必備款式。

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關鍵字：

陳庭妮, 陳昊森, FENDI, 2021, 春夏

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