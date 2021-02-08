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老提當年勇，難怪你還單身　4種「聊天地雷」別再一直狂踩

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▲情侶,約會（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲第一印象的分數聊天態度很重要（圖／Pexels、unsplash，以下同）

編輯／借借

雖然現在通訊軟體很發達，只要有心，總會認識新朋友，但無論訊息傳得多勤，總是有一天要見面聊，聊天的內容或態度，會呈現出對方對你的第一印象，幾個地雷絕對不能犯，如果你總是卡關，快看看你是否狂踩雷不自知，修正後再出發吧！

▲▼聊天,溝通,約會,談心。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

不自覺插嘴
聊天就是有來有往，記得要等對方講完，你再說出你的看法，或是換個話題討論，打斷別人說話除了顯示你不耐煩，最重要的是很不禮貌，尤其插了嘴之後又滔滔不絕說個不停，無論你的說話內容有多精彩，也只能得到別人的反感。

滑手機
兩個人都在滑手機就算了，最可憐的情況是一個在說話，另一個卻看著螢幕，這種無視對方的態度，當然會讓人感覺不舒服，就算是公事必須立刻處理，也需要先跟對方告知、請對方等一下，不要讓對方像傻子一樣說個不停。

電話,講電話,手機,聊天,傳簡訊（圖／取自免費圖庫stocksnap）

態度高傲
很多人都不覺得自己態度高傲，但事實上你就是一副很跩的樣子，可以從你的說話習慣來檢視，對方說一句話，你最先回的都是負面語氣，「我覺得你這樣想不對」、「那有什麼厲害的還好吧！」、「我吃過更好吃的」，擺出的都是自己比較厲害的態度，惹人厭都不自知。

▲聊天。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

老提當年勇
總是一直提起自己過往功績的人，大部分都代表「他在那件事之後就沒有什麼好拿出來說嘴的了」，一直創造新局的人，也不會總是沈溺在過往的事蹟裡，其實大家都明白，只不過不想說破，幾件事可以拿出來炫耀一次，再炫耀第二次同一件事就有點可憐了，自己要知道。

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關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學

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