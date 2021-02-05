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情人節「巧克力」銷量成長1倍！星球造型美哭　烏魚子、辣味好奇特

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編輯／Emily

今年的西洋情人節雖與農曆新年撞期，但情人節禮物還是要送，而且因為有些人無法一起共度節日，反而讓送禮的需求增加。根據設計購物網站Pinkoi調查發現，禮物的首選是經典不敗的巧克力，跟去年同期相比，訂單銷量還成長了1倍，其中又以「功能性」、「創新性」巧克力更受歡迎，這裡就幫你精選6款適合送給另一半的人氣巧克力。

1.尚唐坊原豆原脂巧克力／純黑巧克力禮盒組

現代人越來越重視健康，低卡路里的選擇更受消費者青睞，像這款就是高純度的頂級黑巧克力，微糖配方讓人體吸收無負擔，餐前食用更可以增加飽足感，降低食慾。

▲情人節巧克力。（圖／pinkoi提供）

▲情人節巧克力。（圖／pinkoi提供）

▲情人節巧克力也搭上健康新熱潮。（圖／Pinkoi提供，下同）

2.Spark Protein優質蛋白巧克力 經典綜合口味32入

這款巧克力是以微苦的比利時巧克力外層，搭配高蛋白內餡，吃起來美味有飽足感，還能吃進滿滿的營養補給，其中有野莓、牛奶、摩卡、抹茶四種口味，讓你品嚐更多層次的風味。

▲情人節巧克力。（圖／pinkoi提供）

▲情人節巧克力。（圖／pinkoi提供）

3.IKEYONI辣味黑巧克力

吃膩了普通口味，可以嘗試看看特殊款。IKEYONI辣味黑巧克力在71%的黑巧克力中加入多種辛香料，剛入口會有些微的肉桂味，在嘴中融化就能品嚐到匈牙利紅椒粉和辣味香料，苦味之後的微微辣感，讓巧克力層次更分明。

▲情人節巧克力。（圖／pinkoi提供）

▲情人節巧克力。（圖／pinkoi提供）

4.高雄市政府文化局 烏魚子巧克力

這款巧克力與充滿在地風情的烏魚子結合，他們嚴選在地野生烏魚子，經由高粱浸透後炙燒，再融入巧克力裡，鹹甜的滋味之中還有熱帶海洋氣息，具衝突感的搭配非常有新意。

▲情人節巧克力。（圖／pinkoi提供）

▲情人節巧克力。（圖／pinkoi提供）

5.香草騎士巧克力工坊 星球巧克力2.0

外觀別出心裁的款式特別適合送禮，像這款巧克力就以宇宙中的星球為主題，每一顆巧克力的顏色、口味都不同，表層和內餡都以星球的特色精心製作，餡料也使用在地食材，雖然長相華麗，但吃下去很安心。

▲情人節巧克力。（圖／pinkoi提供）

6.GODIVA 情人節巧克力 心形禮盒11顆裝

知名巧克力品牌GODIVA也配合情人節，推出心型禮盒系列，外包裝設計唯美浪漫，能幫情人好好的傳遞心意。裡面的巧克力有三種口味，分別是草莓奶油風味白巧克力、焦糖布丁風味牛奶巧克力，以及包裹85%濃度的黑巧克力醬與奶油的巧克力醬黑巧克力。

▲情人節巧克力。（圖／pinkoi提供）

▲情人節巧克力。（圖／pinkoi提供）

▲GODIVA 2021限量情人節巧克力系列。（圖／翻攝自godiva.com.tw）

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關鍵字：

pinkoi, 巧克力, 情人節, 禮物, 情人

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