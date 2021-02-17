被對方「已讀不回」超過3天　日本約會達人教一招「9成秒破冰」

▲被對方已讀不回，有一個辦法可以試試看。（圖／unsplash、pexels，以下同）

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在LINE通訊軟體上小小的「已讀」字樣，曾經傷過千千萬萬個男女的心，許多人曾經經歷這樣的尷尬時刻，就是傳了訊息過去，顯示已讀後對方卻遲遲沒有回應，心中的小劇場不停在上演，該如何化解這種尷尬狀況，有日本約會達人公開自己的絕招，其實不僅適用在感情交往上，久久沒聯繫的朋友也適用。

可能即將有機會的戀情，卻遇上「LINE已讀不回的關卡」，這種尷尬不知如何化解的情況，再傳又怕對方嫌煩，反而更加深反感，但不傳靜靜等待，已經超過3天都沒回覆，難道就要這樣從此斷線？

對此，有日本的約會達人建議，想要在LINE上的訊息破冰，有一個方法可以試試看，幾乎9成的人都可以得到回覆，就是「傳一張看起來很好吃的食物照片」。

達人解釋，因為食物是多數人都有興趣的話題，如果照片中的食物看起來很好吃，通常對方也可以輕鬆開啟話頭，像是「看起來好好吃喔」、「是墨西哥菜嗎」、「是某某餐廳嗎」等等的回應，用較自在的對話重新開啟連結，尤其對方是女性的話，回覆率就會更高。

這樣的方式有2個重點要注意，首先就是食物要拍的很好吃，足夠引起對方的興趣，不要隨便拍張拉麵照片就這樣送出，反而會失去大好機會，最後是不要傳「知名店家」的食物照，像是很高檔、大家都知道的法國餐廳、米其林餐廳等，容易讓對方覺得你在炫耀。