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小資族儀式感不能少！萬元以下LV、GUCCI、DIOR配件盤點　情人節就這樣送

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記者王蓁蓁／台北報導

令人萬分振奮的春節廉價終於來了，不能忘記的還有落在大年初三的情人節，除了各大精品紛紛推出的情人節專屬限定款，《ET fashion》也整理出萬元內即可入手的品牌單品，在過年包完紅包後，想追求儀式感買給自己、或是暗示伴侶都不用怕荷包大失血！

LOUIS VUITTON

▲萬元內情人禮推薦 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Monogram卡片夾，NT$7,700。（圖 / 翻攝品牌官網，以下同）

近來女孩們瘋狂著迷於裝不下什麼東西的「小廢包」，迷你的空間就連收納在包款裡的小包也要一起精簡，設有三個夾層的卡片夾，很適合科技發達，到哪都可以刷卡的時代，佈滿Monogram老花帆布彰顯品牌奢華感，簡約的設計輪廓依然時髦，不論男女都能使用。

▲萬元內情人禮推薦 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲LV Essential V 耳環，NT$10,000。

Essential V耳環將簡單細節同樣不失風格，率性的幾何「V」字圖騰，輕鬆點綴日常穿搭，同時加入精緻的「LV」logo於中央，增添設計質感與收藏價值。

▲萬元內情人禮推薦 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲MY LV AFFAIR 髮夾，NT$10,000。

LV飾品還有MY LV AFFAIR草寫字母髮夾，以金色做為視覺主軸，更添奢華質感，以草寫方式呈現的全新設計的LOUIS VUITTON標誌，遊走於潮流與經典當中。

▲萬元內情人單品推薦 。（圖／翻攝品牌官網）

▲LV手機扣環超搶眼，NT$10,000。

在人手一機的時代，LV也推出實用性超高的手機扣環，搶眼的Monogram老花直接綴滿整體，金屬色調配色讓手機瞬間吸睛指數破表。

▲萬元內情人禮推薦 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲LV Perfect Match長絲巾，NT$7,550。

重新在時尚圈吹起的「復古」風潮，連帶著多項單品也都火了起來，而絲巾便是其中一項，LV的Perfect Match絲巾注入滿滿的品牌經典元素，包括皮具、珠寶與Monogram老花系列，分別推出低調咖啡棕與繽紛奪目的粉藍配色，簡單就能穿搭在日常當中。

GUCCI

▲萬元內情人禮推薦 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲GUCCI Interlocking G 紅、藍色琺瑯心形耳環，$7,600。（圖 / 品牌提供）

▲萬元內情人禮推薦 。（圖／記者王蓁蓁攝）▲GUCCI Interlocking G 紅色琺瑯心形手鍊，$9,900。（圖 / 品牌提供）

▲萬元內情人禮推薦 。（圖／記者王蓁蓁攝）▲GUCCI Interlocking G 紅、藍色琺瑯心形戒指，$8,900。（圖 / 品牌提供）

趁著情人節，GUCCI運用浪漫的愛心圖樣推出了一系列戒指、手鍊、耳環，紅色與淡藍色琺瑯的心型輪廓，呼應對愛情的夢幻想像，同時綴上標誌性的雙Ｇ logo 搭配低調銀飾，巧妙形成鮮明對比，隨興穿搭都能輕鬆成為焦點。

FENDI

▲萬元內情人禮推薦 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲（左）F IS FENDI 玫瑰香檳金手環，NT$ 7,800 ; （右）F IS FENDI 玫瑰香檳金耳環，NT$ 7,800。

近日FENDI台灣線上購物商城也正式開通了，現在只要躺在家裡動動手指就能輕鬆購物，因應農曆新年FENDI推出限定玫瑰香檳金色手鍊與耳環，令人一眼看到瞬間少女心噴發，飾有「F is Fendi 」的標誌，呈現品牌的精緻奢華。

▲萬元內情人禮推薦 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲FENDI髮圈組，NT$ 8,400。

以真絲打造的棕色髮圈有兩組造型，彷彿兔子耳朵的髮圈分別以FF老花圖騰與豹紋佈滿，可愛指數爆表，另一款圓形髮圈則以Pequin條紋，以及FF圖案呈現，綁上頭髮輕鬆點綴整體造型。

▲萬元內情人禮推薦 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲萬元內情人禮推薦 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲F is Fendi 卡片套，NT$ 8,400。

永遠買不完的小皮件也有萬元以下的選擇！除了前後各皆設有3層卡片套，就連中間也另外隔出間隔，方便放置零錢，中央的金色「F is Fendi 」標誌增添卡夾的吸睛質感，品牌也貼心推出多款配色增加選項。

▲萬元內情人禮推薦 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲（左）FF 黑金配色戒指，NT$ 9,500 ;（右） FF logo 戒指，NT$ 7,800。

情人節禮品的第一項選擇「戒指」，FENDI率性戒圈輪廓加上經典FF細節，百搭又吸睛，不論是單一的立體Logo、還是黑金配色的滿版老花設計，輕易就能融入日常搭配中。

DIOR

▲萬元內情人禮推薦 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲MY ABCDIOR TRIBALES 字母 耳環，NT$8,500。

很懂女孩們無法招架客製化魅力的DIOR，也以MY ABCDIOR TRIBALES 字母耳環吸引少女們的眼球，從Ａ到Ｚ選出自己喜愛的字母，打造專屬於自己的耳環，並在耳環前後分別綴上珍珠，成為優雅的點睛之筆，另外也推出可愛的星星造型，呼應DIOR熱衷的占星文化。

►情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣「黑金帽T」

►少女心狂噴！CELINE老花包添「復古粉紅」新色　耳環、項鍊竟藏愛心
 

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關鍵字：

LOUISVUITTON, 路易威登, LV, GUCCI, FENDI, DIOR, 情人節, 萬元以下精品

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