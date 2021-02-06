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LIFE・經典／被戲稱為「emoji便便符號」　亞馬遜公開最新總部設計

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▲NBBJ for Amazon VIRGINIA。（圖／翻攝NBBJ建築事務所官網）

▲NBBJ事務所為Amazon維吉尼亞州設計的總部建築日前公開。（圖／翻攝NBBJ建築事務所官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

一座城市總要有一棟讓人過目不忘的建築，或許位在美國維吉尼亞州的阿靈頓即將出現，那就是全球網路巨擘亞馬遜的總部，這座採尖型設計的建築，遠看像是剛鑽出地面的巨型鑽頭，透明的玻璃外觀搭配種植大面綠木，然而也有外媒表示其外觀就像是「emoji便便符號」，即便它擁有比較健康一點的顏色。

由NBBJ建築事務所設計的亞馬遜阿靈頓總部計劃書，日前對外公開，其實該總部並非僅有一個建築，而是大片的園區計畫，然而這棟雙螺旋設計的大樓絕對是最醒目的天際線之一，高達350英尺約莫30層樓，是無法忽視的視覺線條，外部用2條路徑栽種綠樹，其植物則以當地的樹木為主。

▲NBBJ for Amazon VIRGINIA。（圖／翻攝NBBJ建築事務所官網）

亞馬遜直白的稱其建築物為「螺旋」，其外部兩條螺旋形的植物步道，據說也可提供行走，像是垂直的花園或森林步道一般，讓員工在上班之餘也能像在樹林裡散步透氣，並且計劃在週末時向公眾開放「登頂」。

而旁邊的圓形廣場，則是員工與整個社區的人們可使用的綠地，其圓形劇場還能舉辦音樂會、農民市集等戶外活動，此外，整個園區中將不會規劃車道，所有的車道都將地下化，地面上主要是人行步道、零售區域跟餐館，還有自行車停放處停放近千輛的移動工具。

▲NBBJ for Amazon VIRGINIA。（圖／翻攝NBBJ建築事務所官網）

▲NBBJ for Amazon VIRGINIA。（圖／翻攝NBBJ建築事務所官網）

目前亞馬遜總部的螺旋建築仍在向當地政府申請建造，還沒正式動工，但已成為許多外媒與當地民眾討論的焦點話題，這這棟改變當地天際線的建築是否成真，還需要再等當地政府的批准。

其「螺旋」的規劃概念跟之前的亞馬遜西雅圖辦公室，有異曲同工之妙，西雅圖辦公室為兩個透明的巨大球體，內部種滿4萬多株植物，來自全球50多個國家，品項多達300種，包括亞洲、歐洲、澳洲等大陸都有品種在那座「都市雨林」落地生根，球體空間內有樹屋、瀑布跟河流的設計，實現一種時髦綠化風格，辦公室內沒有隔間與封閉的辦公室，所以員工等同在一個大森林中上班。

▲NBBJ for Amazon VIRGINIA。（圖／翻攝NBBJ建築事務所官網）

▲亞馬遜西雅圖辦公室，置入一座室內的大片森林。（圖／翻攝seattlepheres IG）

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關鍵字：

LIFE, 經典, 建築, 亞馬遜, 總部

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