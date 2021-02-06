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Melody工作忙爆老公怎麼辦？分享4點婚姻保鮮法：給他一點顏色看看

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▲Melody 。（圖／記者王則絲攝）

▲Melody日前於活動上分享婚姻保鮮的方法。（圖／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

42歲女星Melody（殷悅）現在手邊不只有談話節目《11點熱吵店》，還有與好友王貞妮一起開設的Podcast節目《姐妹悄悄話》，家中明明有兩個孩子要帶，卻仍經常現身於時尚活動中，日前Melody在活動中接受訪問時，她也感慨：「我的人生為什麼要這麼忙碌，我是逼死自己！」但是也樂於沉浸在挑戰與進步之中，不過工作滿檔還要顧孩子、煮飯買菜、運動，要做的事情這麼多，那麼還有時間可以好好維持婚姻嗎？已經結婚15年的Melody便趁此機會和大家分享婚姻保鮮的方法，以下一起來看看。

▲Melody婚姻保鮮。（圖／翻攝自IG）

▲結婚15年的Melody和大家分享婚姻保鮮的方法。（圖／翻攝自IG@melodykliu，以下同）

「讓你的另一半覺得賞心悅目是很重要的。」

身為女明星，對於身形與外表的自我要求比較高，Melody 一直都有著運動習慣，只要稍微胖了一點，就會多運動瘦回來，多年以來都維持著不變的姣好體態，即使不是因為演藝工作使然，Melody 也認為用心保持外貌是個要點：「我覺得婚姻就算久了、老夫老妻了，讓你的另一半賞心悅目也是很重要的。」更好的情況就是能互相激勵，一起變更好，像Melody 的老公最近就被激到了，開始積極健身，一路鏟肉8公斤。

▲Melody婚姻保鮮。（圖／翻攝自IG）

「太太們如果發現你的先生開始變得比較帥、比較瘦的時候，你一定要記得稱讚他。」

接續老公減肥成功的話題，被問及會不會擔心老公變帥被外頭的野花纏上，Melody嘴上說說：「如果他覺得外頭的野花比我好，那就去吧！」其實說的也是對自己的自信以及對彼此感情的信任，但Melody更點出了一個重點：「男人跟女人一樣，他也只是想被看見而已，你如果常常看見他，那他可能就不會被野花看見。」所以說：「太太們如果發現你的先生開始變得比較帥、比較瘦的時候，你一定要記得稱讚他。」讓他知道你有注意到他，且你喜歡他的變化。

「男生就是要給他一點顏色看看。」

Melody曾經在Podcast節目上說過「一個蘿蔔一個坑」的故事，以此比喻什麼樣的女人栽在什麼樣的坑裡，而Melody便詡自己為「彩色的蘿蔔」，因為她想要每次農夫把蘿蔔從坑裡拔出來時，每次都是不一樣的顏色，有一天紫色、一天白色、一天黑色⋯⋯「男生就是要給他一點顏色看看。」不管是外在也好、內在也好，讓自己保持著求新求變的心態，自己不無聊，另一半更有新鮮感，「偶爾給他看不同的樣貌，這是一個維持婚姻保鮮度的方法。」

▲Melody婚姻保鮮。（圖／翻攝自IG）

「還是要像朋友一樣。」

現代社會的雙薪家庭居多，雖然要工作還要帶孩子是加倍的累人，但也許對婚姻來說卻是一件好事，像Melody就提到：「我自己一直都保有工作，所以我並沒有跟社會脫節，所以我們的話題還是會有很多新的東西。」夫妻之間如果老是只有孩子、家裡、錢的話題，不管是誰難免都會感到厭煩，要記得你和朋友會講的事，也是可以和另一半分享的事情，「就是你回到家，他跟你講的話不會永遠都是柴米油鹽醬醋茶，還是要像朋友一樣。」

▲Melody婚姻保鮮。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

Melody, 殷悅, 婚姻保鮮, 男女, 感情, 愛情

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