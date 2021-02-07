54歲「最美小龍女」驚現川字腹肌！　李若彤無贅肉身材嚇傻網友

▲54歲「最美小龍女」李若彤最新美照川字腹肌曝光，驚艷網友 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

54歲香港女星李若彤一直是演藝圈的不老神話，近日她在微博釋出一系列美照驚艷大批粉絲，畫面中李若彤綁起逆齡丸子頭，露出精緻五官，身穿短版印花背心，緊身剪裁完美包裹纖瘦曲線，更讓傳說中的「川字腹肌」曝光，身材維持宛如少女，引起轟動。

▲李若彤身穿一件緊身背心搭配羽毛裙出鏡 。（圖／翻攝自微博）

李若彤有「最美小龍女」的封號，即便年過半百依舊維持逆齡體態，近日更身穿一件緊身背心搭配羽毛裙出鏡，上身以短版剪裁露出纖細小蠻腰，仔細看還有馬甲線若隱若現，身材相當逼人，而衣著更運用鮮艷印花設計增添亮點，讓仙氣提升至極，加以粗肩帶修飾，更顯曲線窈窕。

▲李若彤無論是正面或是側面出鏡，都毫無死角 。（圖／翻攝自微博）

視線向下看，下身的羽毛長裙層層堆疊，使得李若彤宛如童話故事中走出一般，「上緊下寬」的視覺比例，讓整體身型修長不少，李若彤無論是正面或是側面出鏡，都毫無死角；就連容易囤積掰掰袖的手臂部位，也毫無贅肉，實在讓人佩服。畫面曝光之後，順勢引起大批網友評論：「24歲都沒有這種身材」、「少女無誤」、「竟然還有馬甲線。」