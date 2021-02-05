日本男網友票選「最討厭收到的禮物」Top 10！衣服、飾品超容易踩雷

編輯／Molly 圖／翻攝自IG@tvndrama.official

隨著情人節倒數中，應該有不少人都絞盡腦汁在為男友或心儀對象準備禮物，想送一個能表達自己滿滿心意的禮物，又怕對方不喜歡？日本網站「@nifty」就曾舉辦投票，由超過4000名男性網友票選出「最討厭收到的禮物」排行榜，快來參考一下，幫你避開多數男生都覺得困擾的地雷禮物。

Top 5：自創的歌曲或情詩（38%）



雖然為對方創作一首歌或寫些詩句感覺起來很浪漫，但並不是所有人都這麼有浪漫情懷，而且在為對方演唱時，或許對方感覺到的不是浪漫而是尷尬。

Top 4：裝飾類擺設（40%）



有些女生很喜歡用一些裝飾品、擺設來裝點居家空間，但對大多數男生來說，更在意實用性，這種裝飾品他們會覺得用途不明，而且還佔空間。

Top 3：完全沒興趣的東西（48%）



送禮物是希望讓對方高興，感到幸福，但若是送了對方不太感興趣，甚至是不喜歡的東西，就算是價格昂貴的禮物，也難以讓人開心起來。

Top 2：尺寸不合的服飾（60%）



尺寸不合身的服飾配件，無法實際使用就會變成一件「沒有用處」的物品，買服飾配件最好挑選可更換尺寸的品牌或款式，否則再好看的衣服都是白費。

Top 1：不符合自己喜好的衣服或配件（64%）



就算看似對於穿著打扮沒有特別在意的男生，也會有自己比較喜歡或擅長的風格，如果收到自己不喜歡的服裝配件，就算想嘗試，可能也跟自己原有的服裝風格難以搭配，很容易淪於只能放在衣櫃佔空間的「擺飾」。

而Top 6～Top 10依序為「不符合身高或風格的高級品（25%）」、「放了自己不喜歡的食物的料理（23%）」、「花束（22%）」、「放了相片的吊墜和相框（22%）」、「情侶配件或情侶組商品（16%）」。

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