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Jennie中空裝撞衫英國性感巨星　杜娃黎波脫下外套犯規身材沒天理

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 記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK近期舉辦線上演唱會引爆話題，而在演唱會之前，BLACKPINK還登上了美國節目《The Late Late Show》搶先演出，可見規模非同小可，節目上四位成員一致以黑白造型呈現，其中Jennie一套千鳥格紋的中空馬甲露腹裝，竟意外與英國性感巨星杜娃黎波（Dua Lipa）早先的畫報造型相撞，而杜娃黎波西裝外套下藏著的完美身材更是驚人又犯規。

BLACKPINK在全球人氣強強滾，這次在展開線上演唱會之前，再度登上了美國談話節目《The Late Late Show》，搶先演出一首新曲《Pretty Savage》，四位成員一併以黑白風格造型作為表演服裝，其中Jennie 穿上了一套設計師品牌David Koma的千鳥格紋馬甲露腹裝，腰部採黑色透紗與垂直黑線的設計，為此設計師常見的手法，令若隱若現的肌膚在性感舞蹈下更顯風情萬種，將Jennie的好身材展露無遺。

同一套連身褲裝被發現也落在另一位女星身上，不過Jennie 這回撞衫的敵手可說是巨星等級，那就是同齡25歲的英國女歌手杜娃黎波（Dua Lipa），同款造型下杜娃黎波外罩了一件同花紋西裝外套，僅隱約能看見透視的腹部，呈現的是帥氣的中性風格。

但其實杜娃黎波超寬墊肩外套下的身材驚為天人，杜娃黎波平常也經常示範布料極少的造型，不過近期新拍攝的畫報中又再度挑戰了極限，全身開滿洞的連身泳裝，幾乎僅巧妙遮住了重點部位，盡展精實纖瘦、卻同時豐滿的體態，極強的駕馭力讓人完全看傻了眼，只能說這樣的身材實在太沒天理！

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關鍵字：

Jennie, Dua Lipa, 撞衫

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