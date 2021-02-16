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過年大吃耍廢不發胖！！5個觀念教你量出「真實體重」

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▲▼正確量體重方法。（圖／Unsplash、pexels）

看似簡單的量體重其實隱藏著大學問。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

編輯 / Lily

狂吃耍廢了好幾天，你身材走樣了嗎？不想暴肥，請記得請天天量體重警惕自己，雖然說現代人重視體態大於體重，但天天紀錄就能看出體重變化，即便是放縱也胖不到哪裡去，量體重其實學問多多，牢記以下幾點，教你量出你的真實體重．


#早上量體重最準確

一般來說，體重是浮動的，根據睡眠、攝取的水分，甚至是生理期都會影響，它並不會整天都維持一樣的數字，根據研究指出，一個人整天的體重可足足差到正負一公斤，因此量體重建議在同一個時間量最準，而早上起床、上完廁所的數字又更為真實，這時前一天食物消化完畢，才是你真正的體重。

▲▼正確量體重方法。（圖／Unsplash、pexels）

▲記得要穿著一樣的衣服，甚至是裸身量最準。（圖／翻攝自IG/euddeume）

#固定2個時間量

正因為體重是浮動，若現在正在減重，肯定會為了正負0.5公斤計較，這時建議你可以統一在早上量，甚至固定2個時間量，這樣交叉對比才更為精確，記得測量體重時最好穿上同一件衣服，才不怕有落差，導致精神壓力太大。

#「早晚體重差」很重要

先前說過，喝水和飲食都會造成體重增加，我們可以藉由早晚量體重測得的數字，互相減去算出體重差，來衡量自己是否吃太多。以平均而言，早晚的體重差約在0.5公斤左右，若是相減大於1公斤，你就可以回想一下今天三餐吃了什麼，藉由體重差來提醒自己，重新規劃自己的飲食，進而控制身型。

▲▼正確量體重方法。（圖／Unsplash、pexels）

▲體重數字是浮動的。（圖／翻攝自陳妍希微博）

#體重數字不一定正確

除了早晚的體重差，就連上完大號後的體重也有很大的差別，若你剛好在廁所後測量體重，即使變輕也先別太開心，這時是因為糞便排出體內的關係，最好是飲食後再去測量一次，體重變輕才是真的有斬獲。

▲▼正確量體重方法。（圖／Unsplash、pexels）

▲多吃蔬菜水果能促進腸胃蠕動。

#體重輕不代表瘦

越來越多人不只看體重機的數字，要研判這個人瘦或是胖，體脂才是關鍵。許多女生看起來瘦瘦的，但因為飲食習慣和缺乏運動，體脂絕對超標，即便體重數字漂亮，身體不夠結實，也美不到哪裡去。若正在減重，建議入手能測出體脂的體重機，了解自己的狀況，才能夠進一步調整飲食和作息，進而達到健康完美體態。

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關鍵字：

量體重, 方法, 嘗試, 減重, 真實體重

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