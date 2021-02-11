網友瘋狂轉發！「哪位女孩轉頭後最美？」測測看你的直覺有多準

▲女孩的背影總給人許多遐想，讓人期待她回頭後的模樣。（圖／Unsplash）

編輯 / Lily

處理生活中日常大小事，除了靠著平時累積的經驗，有時候神準的「直覺」也值得參考，那麼你的第六感強嗎？日前一個《哪位女生轉頭最漂亮》的心理測驗能幫你測出你的第六感，超有趣話題在小紅書上被網友瘋狂轉發，許多人實測都覺得準，你也快來試試看！

圖中哪位女生轉身過來最漂亮呢？

▲憑直覺挑選，你認為最漂亮的是哪一位？（圖／翻攝自小紅書）

A：花洋裝的短髮女生

你這個人沒有中間地帶，總喜歡隨著喜好和當下心情做事，心情好的時候能把事情打理妥妥當當，但是若是心情不佳就很容易把事情擱著擺爛。換句話說，你做事是否容易成功，端看心情是否穩定，因為你不愛讓別看笑話，只要是你想做的都能做很好，你的第六感很準，事情總是和你想得差不多。

B：休閒風的丸子頭女生

真實的你其實有點懶，更是怕麻煩，遇到煩人事情的時候，喜歡躲著不解決，認為逃避是有用的。你個性簡單，想要努力完成的目標，只要你再積極一些，大都可以做很好。不過你的第六感不太準，建議處理工作時最好不要投機，腳踏實地靠自己最穩當，成功就在不遠處。

C：牛仔襯衫的隨興女生

聰明的你有著很強的邏輯能力，只要簡單推理就能自行找出答案，第六感神準到驚人，你善於觀察，容易摸透他人的個性，社交應對技巧很高明，雖然別人都以為你好相處，但是私下的你防備心其實很重，凡事都想的透徹，要騙你並不是很簡單的事。

D：細肩帶的日系編髮女生



你是朋友眼中的開心果，當身邊朋友遇到麻煩需要幫忙時，你總會第一時間出手幫助，很受眾多親朋好友的信賴。你的第六感中上，每次的直覺大方向通常是對的。若是各方面想要更進步，建議不要總是在腦袋空想不去做，其實你很棒，不要懷疑自己的能力，做就對了！

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