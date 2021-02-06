小心態度影響工作運！職場上少說3種話，多做3種事　工作更順心

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常覺得自己工作運不好？本來不錯的同事突然之間變得冷淡，或是一開始很受主管看好，後來卻老是被念被挑剔，其實可能是因為你說錯話了。職場上多做事少說話準沒錯，尤其以下3種話、3種事多做少說，讓你在工作時更順心也更順利。

＃少說3種話

1.抱怨的話

不論是哪種職業，工作中每個人多少都會遇到不順心、覺得委屈無奈的事，有些人就會忍不住立刻跟同事、主管大肆抱怨，但在工作場合時請收起你的抱怨吧！抱怨既不能改變當下狀況，也無法讓你獲得同情，反而會容易讓人覺得你無法承受壓力。

2.敏感的話

像是個人薪資、職位升遷調整或同事的私人感情問題等，在職場上都是比較敏感的話題，盡量少提為妙，最好別說。

3.炫耀的話

有時順利解決難題或完成一個很大的案子，有些人會很想跟別人分享自己的喜悅，但過度炫耀自己，可能無意間會傷害到別人，甚至讓人覺得你高調愛炫耀，不太穩重。

＃多做3種事



1.多做本職工作負責的事

工作中最重要的事一定是完成本職工作，不管何時，先把自己負責的份內工作完成，再去做額外、錦上添花的事。

2.多做有挑戰性的事

願意承擔壓力、面對挑戰，意味著需要付出更多努力和心思，也表示你勇於嘗試，不僅會讓你在過程中獲得收穫、成長，也會讓主管覺得你是可培養、有潛力的人，更加看重你。

3.多做看似無聊的小事

有些人只做會受到別人關注的重要工作，對於一些看似無關緊要的小事、繁瑣事務，就隨意亂做、甚至不做，但往往就是這些小細節最能表現出一個人的態度和敬業精神，但凡是工作份內之事，就算是平凡的「小事」，該做的都認真做好，會讓同事、主管覺得你是一個可靠的人。

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