新年特惠開跑！H＆M滿額還抽iPhone 12 Pro　GAP狂打3折起

記者王則絲／綜合報導

不知不覺下週就要過年了，還來不及為自己添新衣過好年的朋友們，趕快趁著這個假日臨時抱佛腳，也趁著各家服飾都在舉行超狂活動時爆買一波。從今（5日）起至2月16日，於H&M實體店鋪消費滿NT＄2,021，即有機會抽中iPhone 12 Pro、HomePod mini；GAP的新春特惠也同步開跑，全場3折起，冬季外套、針織毛衣⋯⋯也納入優惠5折起。

H&M於今天開始至2月16日止，只要於實體店面單筆消費滿NT＄2,021即可獲得一次抽獎機會，獎品包括iPhone 12 Pro、HomePod Mini 以及多達兩萬名的電子禮券。

為迎接農曆新年，H&M也特別帶來跳脫傳統框架的新春系列服裝，同時推出男、女裝與童裝，形象廣告中主角們面對來自不同背景、觀念、年齡以及著裝風格的碰撞，堅信每個人都能以不盡相同的方式從容做自己，勇敢彰顯自我風格，以舒適的日常服裝為主，不再只是全身紅吱吱，不過當然也是有提供應景的牛年圖案單品。

▲H&M新春系列。（圖／品牌提供，以下同）

也別忘了先前預告的H&M X LEE聯名系列，男、女裝系列皆已上架，H&M還特別邀請到兩位新生代演員范少勳以及陳姸霏一同演繹，范少勳以丹寧原色的吊帶褲內搭淺丹寧襯衫，陳姸霏則是穿上了本次必敗的粉紫色捲邊上衣，外罩丹寧馬甲背心，凸顯個性穿搭，兩人都十分俏皮可愛。

▲范少勳、陳姸霏演繹H&M X LEE聯名系列。

另一方面，GAP為歡慶農曆新年，早已率先開跑新年特惠，全館商品全面3折起，冬季厚實的保暖外套、針織毛衣，還有時下最流行的毛毛羔羊絨系列單品也通通5折起，全場消費滿兩件再享額外8折優惠，並將持續到年後2月21日。

GAP今年特別因應牛年推出的新年生肖單品，以喜氣滿滿的紅色系為基礎，搭配應景的牛年刺繡圖騰，本次系列大量使用多樣印花拼接設計，有濃濃的東方韻味但又不會過於浮誇，紅、黑的互相組合同時也很帥氣，即使是過完新年後也還是能夠在日常穿搭中使用。

▲GAP新年系列新裝。

▲毛毛單品、針織毛衣也全都列入特價行列。

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