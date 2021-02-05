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亮・珠寶／無限符號秘密傳情　Tiffany銀手環不到2萬入手

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▲▼ 無限符號珠寶 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Tiffany Infinity純銀手鐲（右）18,000元，珍珠純銀手鍊17,000元。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

西洋情人節將至，應景的圖騰除了甜蜜蜜的心型，猶如「8」字的無限符號也是傳情符碼之一，各珠寶品牌多所著墨，Tiffany & Co.擁有完整的Infinity系列呈現純銀與貴金屬材質的無限符號造型珠寶；MIKIMOTO Double Eight系列珍珠串鍊則讓此符碼成為吸睛焦點，變身為手鍊時既是扣頭也兼具裝飾功能。

▲▼ 無限符號珠寶 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Tiffany Infinity 18K金手環（中）85,000元，18K白金鑲鑽（右）與18K玫瑰金鑲鑽手環各168,000元。

▲▼ 無限符號珠寶 。（圖／記者陳雅韻攝）


▲Tiffany Infinity 18K玫瑰金手鍊，30,000元。

無限符號對Tiffany而言，象徵著永恆生命力，因此不僅是情人間的愛情，朋友間的友情與家人間的親情，都可由Infinity系列珠寶傳達連結與祝福，品牌設計以線條優美的無限符號為主角的各材質的開口式手環與細鍊手環，最入門的純銀手環約18,000元便能入手。

▲▼ 無限符號珠寶 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲模特兒佩戴De Beers 18K玫瑰金五鑽項鍊與Infinity 18K白金鑽石吊墜項鍊。（圖／De Beers提供，以下同）

▲▼ 無限符號珠寶 。（圖／記者陳雅韻攝）▲▼ 無限符號珠寶 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲De Beers Infinity 18K白金鑽石吊墜項鍊（左）50,000元，Inﬁnity 18K玫瑰金半鑲鑽戒指89,000元。

鑽石品牌De Beers也將無限符號列為完整Infinity系列，從最初纏繞線條的戒指出發，陸續推出不同鑲鑽設計與單顆主鑽款，近日新添半密鑲圓形明亮式鑽石的18K白金吊墜項鍊，不僅可單戴，與其他細鍊一起疊戴也相當出色。

▲▼ 無限符號珠寶 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲模特兒佩戴MIKIMOTO Double Eight系列珍珠串鍊，425,000元。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

▲▼ 無限符號珠寶 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲MIKIMOTO Double Eight系列珍珠串鍊可拆成手鍊佩戴，「8」字扣頭成為搶眼裝飾。

無限符號由於神似數字「8」字，因此除了象徵永恆感情，還有好運之意而備受華人市場青睞，MIKIMOTO創作的Double Eight系列珍珠長項鍊即結合2個「8」字扣頭，分別可拆為短珍珠串鍊與手鍊，可轉換式設計搭配性更高。

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關鍵字：

亮珠寶, Tiffany, De Beers, MIKIMOTO

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