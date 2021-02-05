大咖設計師錯愕染疫！「住院過程」曝光點出關鍵：沒人照顧醫護

▲美國知名設計師Donna Karan分享自己罹患新冠肺炎的住院經歷 。（圖／CFP、翻攝自IG）

記者鮑璿安 ／外電報導

新冠疫情持續影響全球，美國知名設計師Donna Karan（唐納凱倫）近期在慈善募款活動中聊起自己因罹患新冠肺炎的住院經歷，她表示在接種輝瑞疫苗前幾天接觸了病毒，因此採檢結果為陽性，感慨發聲：「從沒想過這會發生在自己身上。」她更進一步點出關鍵，沒有人在照顧護士，完全不能接受。

▲72歲設計師唐納凱倫是DKNY服裝品牌的創始人 。（圖／CFP）

72歲設計師唐納凱倫是DKNY服裝品牌的創始人，品牌以前衛時尚的生活態度表現紐約風格，深受廣大時尚迷喜愛，直至2015年，當時66歲的唐納凱倫離開自己創立31年的品牌，後續投入更多心力在她的慈善基金會Urban Zen Company and Foundations上。

不過近期卻傳出她罹患新冠肺炎的消息，唐納凱倫曾在IG寫下長文與粉絲分享心路歷程，「我從不認為它會發生在我身上。」唐納凱倫透露自己在接種輝瑞疫苗後的第二天，就被告知了前幾天曾經接觸病毒，因此採檢結果呈現陽性。

為了此次募款活動，唐納凱倫進一步點出當地的醫療資源需要改進，她提到自己得到「絕對驚人」的照顧，但看著護士在急診室、候診室要處理許多工作，問起他們是否接受過疫苗，護士都回答「沒有」，她感到相當疑惑：「誰在照顧護士？我在這些醫院看到的情況是不能接受的。」對於醫護人員的福利資源十分擔憂。

即便如此，唐納凱倫也激勵粉絲，「在生命中的某個時刻，我們所有人都將面臨醫療方面的挑戰，但對於每個參與其中的人來說，恐怕都不會那麼可怕。感謝所有的醫生和護士對我的照顧，大家要安全戴口罩！」

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