奧斯塔羅12星座一周運勢0208-0214　天蠍偏財運好、摩羯壓力逼出問題

20210208-0214奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：雙子座事業運最旺！自信心相當的強烈，讓自己在工作上都做得相當得心應手，也因為強烈的自信心勝任了工作，讓你在對於目前的工作環境感到相當的喜愛。

TOP2：處女座愛情運最旺！雙方情感在下周更趨穩定，也願意對這段感情付出更多的自己，雙方對於感情的態度也願意開始作調整，讓雙方的感情生活更加的安定穩固。

TOP3：天蠍座金錢運最旺！偏財運相當良好，在投資或是理財方面，學習剛毅果斷點或許能為你進點小財。

本周需注意星座



1.摩羯座事業運需要留意：對自我的不信任及環境的沒安全感存在許多，這樣的狀況也影響到了與同事之間的相處，有爭執的暗示存在，因此要多加留意情緒上的波動。

2.獅子座愛情運需要留意：低迷的戀愛信心，在下周讓彼此都感到厭煩許多。對於愛情未來的方向也感到迷惘許多，奧斯建議下周要多加油些，別讓過渡期影響了情感的增長。

3.金牛座金錢運需要留意：正偏財運不佳的一周，要避免支出不必要的花費並且做好理財，以免有經濟壓力的產生。

牡羊座



整體運勢★★

下周將會是牡羊朋友信心消退的一周，面對目前手邊的事情掌握度也開始下降，除了是因為對自己自信心消退之外，因自信消退連帶產生對自我的疑慮。

愛情運勢★★★

雙方溝通度在下周下降許多連帶信任感的下降，導致自己都將事情放在心裡不願提出來討論，最後卻演變成一次的爭執。

事業運勢★★★

面對工作及學業有許多的想法，但卻都無法實際的付諸行動，漸漸的讓自己多了點混亂，奧斯建議下周思緒跟行動要並行。

金錢運勢★★

正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能，尤以投資方面要更加注意。

金牛座



整體運勢★★

金牛座朋友下周將是個休息停頓的一周，長久以來的忙碌與壓力在下周不堪負荷，逐漸從內在的壓力轉往反映在外在情緒與行動，讓你備感無力。

愛情運勢★★★

長久感情中的問題在下周浮現，讓雙方都對愛情感到無力，會是個需要調整步伐的一周，藉由溝通或許能帶領彼此往更深的層次前進。

事業運勢★★★

對於目前的事業，感覺不再向以往的熱情，下周在面對目前的工作與學業都將感到些許的無奈，會有想異動的想法出現。

金錢運勢★★

正偏財運不佳的一周，要避免支出不必要的花費並且做好理財，以免有經濟壓力的產生。

雙子座



整體運勢★★★★

下周雙子座的朋友對於自我的自信提升許多，讓自己對於面對目前周遭的人事物都有相當大的信心能夠處理得當。

愛情運勢★★★★

雙方信任感在下周也提高許多，如果是剛在一起的情侶方面，下周彼此的感情也將進展的非常快速且穩定。

事業運勢★★★★★

自信心相當的強烈，讓自己在工作上都做得相當得心應手，也因為強烈的自信心勝任了工作，讓你在對於目前的工作環境感到相當的喜愛。

金錢運勢★★★

正偏財運都相當良好的一周，可留意親朋好友帶來的投資訊息，或許有機會得到還不錯的金錢回報。

巨蟹座



整體運勢★★★

巨蟹朋友的情緒起伏大上許多。容易和周遭的朋友起爭執。有一部份原因來自自己長久以來給自己的壓力在下周稍稍無法負荷。

愛情運勢★★★

雙方在下周漸漸較願意敞開內心，願意和另一半溝通，雙方關係在下周會有所成長，如果這陣子情侶間存在爭執的也在下周開始逐漸趨緩。

事業運勢★★★★

在事業方面，下周能有效掌握自己的進度也較能控制工作或學業上的狀況，並且讓自己下周朝目標前進的步伐更加踏實。

金錢運勢★★★

金錢運勢不錯，但卻有來得快去得也快的隱憂，奧斯建議多著重如何守財才是重點。

獅子座



整體運勢★★★

獅子朋友別讓一時的低迷或情緒低落影響了自己。奧斯要提醒多加留意目前所做的事，是否足夠細心，因為下周可能會有問題的產生，讓你到灰心許多。



愛情運勢★★

低迷的戀愛信心在下周讓彼此都感到厭煩許多，對於愛情未來的方向也感到迷惘許多，奧斯建議下周要多加油些，別讓過渡期影響了情感的增長。

事業運勢★★★★

事業上的步伐也慢了許多，需要花時間考慮一下目前目標是否正確或有沒有需要調整的地方，會是個步伐緩慢的一周。



金錢運勢★★★

正偏財運都不理想，下周多避免在投資或理財方面，都不會有太多的起色。

處女座



整體運勢★★★★

安穩、平靜的元素將充斥在處女朋友下周的生活當中，忙碌好一陣子的你，下周也將有機會獲得充分的休息，奧斯提醒可要好好把握下周難得的輕鬆。

愛情運勢★★★★★

雙方情感在下周更趨穩定，也願意對這段感情付出更多的自己。雙方對於感情的態度也願意開始作調整，讓雙方的感情生活更加的安定穩固。

事業運勢★★★★

事業方面目前的工作及學業中持續穩定的成長，也願意在目前的環境中繼續努力，一切顯得平穩許多。

金錢運勢★★★★★

偏財運勢相當良好，有投資意願的朋友，可以考慮在下周進場投資。

天秤座



整體運勢★★★

大環境的不穩定，讓天秤的朋友下周感到不安及惶恐，面對這樣的環境讓心中蠢蠢欲動因素也開始動了起來。



愛情運勢★★★

看似穩定的感情，好像存在一些雙方都不願意面對的問題，下周將是檢驗這些問題的時刻，要好好把握趁勢解決問題。

事業運勢★★★

異動的想法在下周開始出現，對於目前的事業無法有效堅持，面對目前的工作內容也感覺到疲乏。

金錢運勢★★★

正財運較佳，偏財運不佳的一周，避免投機的投資方式，奧斯建議是個保守就好的一周。

天蠍座

整體運勢★★★★

天蠍的朋友下周強而有力的行動將充斥在你的生活當中。而這樣高度的行動力也將渲染周遭的朋友。下周所付出行動時的熱情將延續很久，要多加把握。

愛情運勢★★★★

在愛情運勢方面，下周兩人的感情將進入更深的層次，對於彼此的認同感更高且對於感情非常的努力，所以要好好把握下個禮拜。

事業運勢★★★★★

對於目前的工作環境有高度的認同感，面對目前的工作也相當願意花費心思去做，也樂於接受工作上的挑戰，因此工作上將會是行動力滿點的一周。

金錢運勢★★★★

下周偏財運相當良好，在投資或是理財方面，學習剛毅果斷點或許能為你進點小財。

射手座



整體運勢★★★

下周射手朋友變得計較許多，甚至開始有了競爭的狀況出現，雖然一點點的競爭是有助鞭策自己，但下周的競爭則顯得較惡性些。

愛情運勢★★★

雙方價值觀在下周出現了出入，或許是某件從未發生的事情突然發生，雙方有了摩擦，間接凸顯了彼此價值觀的落差。



事業運勢★★★

自我意識的升高，讓自己在職場上容易和同事起點小爭執。另外下周工作業務也將繁重許多，所以奧斯提醒下周要注意一下自己的身心狀況。

金錢運勢★★★

偏財運運勢好過於正財運，有機會透過投資或賭博獲利但卻也有著來得快去得也快的狀況。

摩羯座



整體運勢★★

摩羯朋友則顯得自找麻煩許多，面對許多事情也多了點猜忌，而這樣的狀況讓自己下周顯得焦躁憂慮許多，甚至到睡覺時腦袋都還在想個不停。

愛情運勢★★

下周安全感的降低連帶感情上的猜忌狀況增加許多，身為你的另一半也因為如此下周顯得較有壓力，別把自己跟另一半的感情逼出問題。

事業運勢★★

對自我的不信任及環境的沒安全感存在許多，這樣的狀況也影響到了同事之間的相處，有爭執的暗示存在，因此要多加留意情緒上的波動。

金錢運勢★★

正財運及偏財運都不是太理想，多注意一些情緒上造成的花費，避免ㄧ時的衝動而花錢。

水瓶座



整體運勢★★★

水瓶朋友下周做事起來顯得綁手綁腳許多，不再像過去做事那麼的得心應手，而這樣的原因多來自於自己，導致自己有時做事不太敢放手去做。



愛情運勢★★★

有點將自己束縛在這段感情裡頭的涵義，因為下周對於情感需求度的增加，所以面對另一半都顯得卑敬許多。



事業運勢★★★

在下周則顯得沒有太大的企圖心，雖然份內工作都處理得很好，但也就僅此而已。下周在學事業方面不會有太大起伏。

金錢運勢★★★★

金錢運勢平淡許多，下周不建議有投資的動作，因為投資後被套牢的可能性在下周大增，要多避免。

雙魚座



整體運勢★★★

下周雙魚朋友對於目前的現況感到不甚滿意，因此會有想改變目前現況的想法出現，願意付出行動去改變也調整自己去因應，但卻有空忙一場的可能性。

愛情運勢★★★

對於愛情會有不切實際的動作出現，甚至因為這樣的動作讓感情停頓了下來，另外下周對於情人的誠實也相當的重要，切勿有隱瞞的狀況發生。

事業運勢★★★

事業方面要注意自己目前的方向及努力是否是正確的，雖然不斷的努力與付出，但卻有空忙碌的情況，奧斯建議下周多傾聽同事／學的意見可望改善情況。

金錢運勢★★

財運不慎理想，如果有想買買樂透或刮刮卡的朋友，那就要有做公益的心理準備喔。

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