fb ig video ETtoday search mobile

奧斯塔羅12星座一周運勢0208-0214　天蠍偏財運好、摩羯壓力逼出問題

>

▲星座（圖／奧斯提供）

20210208-0214奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：雙子座事業運最旺！自信心相當的強烈，讓自己在工作上都做得相當得心應手，也因為強烈的自信心勝任了工作，讓你在對於目前的工作環境感到相當的喜愛。

TOP2：處女座愛情運最旺！雙方情感在下周更趨穩定，也願意對這段感情付出更多的自己，雙方對於感情的態度也願意開始作調整，讓雙方的感情生活更加的安定穩固。

TOP3：天蠍座金錢運最旺！偏財運相當良好，在投資或是理財方面，學習剛毅果斷點或許能為你進點小財。

本周需注意星座

1.摩羯座事業運需要留意：對自我的不信任及環境的沒安全感存在許多，這樣的狀況也影響到了與同事之間的相處，有爭執的暗示存在，因此要多加留意情緒上的波動。

2.獅子座愛情運需要留意：低迷的戀愛信心，在下周讓彼此都感到厭煩許多。對於愛情未來的方向也感到迷惘許多，奧斯建議下周要多加油些，別讓過渡期影響了情感的增長。

3.金牛座金錢運需要留意：正偏財運不佳的一周，要避免支出不必要的花費並且做好理財，以免有經濟壓力的產生。

牡羊座

整體運勢★★
下周將會是牡羊朋友信心消退的一周，面對目前手邊的事情掌握度也開始下降，除了是因為對自己自信心消退之外，因自信消退連帶產生對自我的疑慮。

愛情運勢★★★
雙方溝通度在下周下降許多連帶信任感的下降，導致自己都將事情放在心裡不願提出來討論，最後卻演變成一次的爭執。

事業運勢★★★
面對工作及學業有許多的想法，但卻都無法實際的付諸行動，漸漸的讓自己多了點混亂，奧斯建議下周思緒跟行動要並行。

金錢運勢★★
正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能，尤以投資方面要更加注意。

金牛座

整體運勢★★
金牛座朋友下周將是個休息停頓的一周，長久以來的忙碌與壓力在下周不堪負荷，逐漸從內在的壓力轉往反映在外在情緒與行動，讓你備感無力。

愛情運勢★★★
長久感情中的問題在下周浮現，讓雙方都對愛情感到無力，會是個需要調整步伐的一周，藉由溝通或許能帶領彼此往更深的層次前進。

事業運勢★★★
對於目前的事業，感覺不再向以往的熱情，下周在面對目前的工作與學業都將感到些許的無奈，會有想異動的想法出現。

金錢運勢★★
正偏財運不佳的一周，要避免支出不必要的花費並且做好理財，以免有經濟壓力的產生。

雙子座

整體運勢★★★★
下周雙子座的朋友對於自我的自信提升許多，讓自己對於面對目前周遭的人事物都有相當大的信心能夠處理得當。

愛情運勢★★★★
雙方信任感在下周也提高許多，如果是剛在一起的情侶方面，下周彼此的感情也將進展的非常快速且穩定。

事業運勢★★★★★
自信心相當的強烈，讓自己在工作上都做得相當得心應手，也因為強烈的自信心勝任了工作，讓你在對於目前的工作環境感到相當的喜愛。

金錢運勢★★★
正偏財運都相當良好的一周，可留意親朋好友帶來的投資訊息，或許有機會得到還不錯的金錢回報。

巨蟹座

整體運勢★★★
巨蟹朋友的情緒起伏大上許多。容易和周遭的朋友起爭執。有一部份原因來自自己長久以來給自己的壓力在下周稍稍無法負荷。

愛情運勢★★★
雙方在下周漸漸較願意敞開內心，願意和另一半溝通，雙方關係在下周會有所成長，如果這陣子情侶間存在爭執的也在下周開始逐漸趨緩。

事業運勢★★★★
在事業方面，下周能有效掌握自己的進度也較能控制工作或學業上的狀況，並且讓自己下周朝目標前進的步伐更加踏實。

金錢運勢★★★
金錢運勢不錯，但卻有來得快去得也快的隱憂，奧斯建議多著重如何守財才是重點。

獅子座

整體運勢★★★
獅子朋友別讓一時的低迷或情緒低落影響了自己。奧斯要提醒多加留意目前所做的事，是否足夠細心，因為下周可能會有問題的產生，讓你到灰心許多。

愛情運勢★★
低迷的戀愛信心在下周讓彼此都感到厭煩許多，對於愛情未來的方向也感到迷惘許多，奧斯建議下周要多加油些，別讓過渡期影響了情感的增長。

事業運勢★★★★
事業上的步伐也慢了許多，需要花時間考慮一下目前目標是否正確或有沒有需要調整的地方，會是個步伐緩慢的一周。

金錢運勢★★★
正偏財運都不理想，下周多避免在投資或理財方面，都不會有太多的起色。

處女座

整體運勢★★★★
安穩、平靜的元素將充斥在處女朋友下周的生活當中，忙碌好一陣子的你，下周也將有機會獲得充分的休息，奧斯提醒可要好好把握下周難得的輕鬆。

愛情運勢★★★★★
雙方情感在下周更趨穩定，也願意對這段感情付出更多的自己。雙方對於感情的態度也願意開始作調整，讓雙方的感情生活更加的安定穩固。

事業運勢★★★★
事業方面目前的工作及學業中持續穩定的成長，也願意在目前的環境中繼續努力，一切顯得平穩許多。

金錢運勢★★★★★
偏財運勢相當良好，有投資意願的朋友，可以考慮在下周進場投資。

天秤座

整體運勢★★★
大環境的不穩定，讓天秤的朋友下周感到不安及惶恐，面對這樣的環境讓心中蠢蠢欲動因素也開始動了起來。

愛情運勢★★★
看似穩定的感情，好像存在一些雙方都不願意面對的問題，下周將是檢驗這些問題的時刻，要好好把握趁勢解決問題。

事業運勢★★★
異動的想法在下周開始出現，對於目前的事業無法有效堅持，面對目前的工作內容也感覺到疲乏。

金錢運勢★★★
正財運較佳，偏財運不佳的一周，避免投機的投資方式，奧斯建議是個保守就好的一周。

天蠍座

整體運勢★★★★
天蠍的朋友下周強而有力的行動將充斥在你的生活當中。而這樣高度的行動力也將渲染周遭的朋友。下周所付出行動時的熱情將延續很久，要多加把握。

愛情運勢★★★★
在愛情運勢方面，下周兩人的感情將進入更深的層次，對於彼此的認同感更高且對於感情非常的努力，所以要好好把握下個禮拜。

事業運勢★★★★★
對於目前的工作環境有高度的認同感，面對目前的工作也相當願意花費心思去做，也樂於接受工作上的挑戰，因此工作上將會是行動力滿點的一周。

金錢運勢★★★★
下周偏財運相當良好，在投資或是理財方面，學習剛毅果斷點或許能為你進點小財。

射手座

整體運勢★★★
下周射手朋友變得計較許多，甚至開始有了競爭的狀況出現，雖然一點點的競爭是有助鞭策自己，但下周的競爭則顯得較惡性些。

愛情運勢★★★
雙方價值觀在下周出現了出入，或許是某件從未發生的事情突然發生，雙方有了摩擦，間接凸顯了彼此價值觀的落差。

事業運勢★★★
自我意識的升高，讓自己在職場上容易和同事起點小爭執。另外下周工作業務也將繁重許多，所以奧斯提醒下周要注意一下自己的身心狀況。

金錢運勢★★★
偏財運運勢好過於正財運，有機會透過投資或賭博獲利但卻也有著來得快去得也快的狀況。

摩羯座

整體運勢★★
摩羯朋友則顯得自找麻煩許多，面對許多事情也多了點猜忌，而這樣的狀況讓自己下周顯得焦躁憂慮許多，甚至到睡覺時腦袋都還在想個不停。

愛情運勢★★
下周安全感的降低連帶感情上的猜忌狀況增加許多，身為你的另一半也因為如此下周顯得較有壓力，別把自己跟另一半的感情逼出問題。

事業運勢★★
對自我的不信任及環境的沒安全感存在許多，這樣的狀況也影響到了同事之間的相處，有爭執的暗示存在，因此要多加留意情緒上的波動。

金錢運勢★★
正財運及偏財運都不是太理想，多注意一些情緒上造成的花費，避免ㄧ時的衝動而花錢。

水瓶座

整體運勢★★★
水瓶朋友下周做事起來顯得綁手綁腳許多，不再像過去做事那麼的得心應手，而這樣的原因多來自於自己，導致自己有時做事不太敢放手去做。

愛情運勢★★★
有點將自己束縛在這段感情裡頭的涵義，因為下周對於情感需求度的增加，所以面對另一半都顯得卑敬許多。

事業運勢★★★
在下周則顯得沒有太大的企圖心，雖然份內工作都處理得很好，但也就僅此而已。下周在學事業方面不會有太大起伏。

金錢運勢★★★★
金錢運勢平淡許多，下周不建議有投資的動作，因為投資後被套牢的可能性在下周大增，要多避免。

雙魚座

整體運勢★★★
下周雙魚朋友對於目前的現況感到不甚滿意，因此會有想改變目前現況的想法出現，願意付出行動去改變也調整自己去因應，但卻有空忙一場的可能性。

愛情運勢★★★
對於愛情會有不切實際的動作出現，甚至因為這樣的動作讓感情停頓了下來，另外下周對於情人的誠實也相當的重要，切勿有隱瞞的狀況發生。

事業運勢★★★
事業方面要注意自己目前的方向及努力是否是正確的，雖然不斷的努力與付出，但卻有空忙碌的情況，奧斯建議下周多傾聽同事／學的意見可望改善情況。

金錢運勢★★
財運不慎理想，如果有想買買樂透或刮刮卡的朋友，那就要有做公益的心理準備喔。

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 星座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

木村心美扮醜模仿笑翻粉絲　下秒回歸分享秘密瘦身食材

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

IKEA隱藏版TOP10單品　49元起CP值高到不可思議

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

包・開箱／LONGCHAMP把「小牛」牽進招牌摺疊包

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

曾之喬背的COACH米奇包竟是「限定中的限定款」

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

情人節系列狂射戀愛光波！GUCCI包有立體愛心、MONCLER改賣黑金帽T

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

香奈兒春夏超燒！11.12包變項鍊、蝴蝶結卡夾必收

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

生乳氣墊、亮顏粉底　打造最夯「綿密奶油肌」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

12生肖幸運色與桃花位置大公開！屬猴社交運爆棚、屬虎收割金桃花

12生肖幸運色與桃花位置大公開！屬猴社交運爆棚、屬虎收割金桃花

爆紅「氧氣減肥」6週減掉12公斤　三類食物多吃、躺著運動就有效

爆紅「氧氣減肥」6週減掉12公斤　三類食物多吃、躺著運動就有效

最強圍巾打法！走跳都不會鬆掉　重點是手殘人也能輕鬆學會

最強圍巾打法！走跳都不會鬆掉　重點是手殘人也能輕鬆學會

「是志願役但是不願意」！IG作家帶你揭開國軍神秘的迷彩日常 小隻女快學IU「詐欺穿搭術」！3招打造驚人比例　讓「畫面都是腿」 Melody工作忙爆老公怎麼辦？分享4點婚姻保鮮法：給他一點顏色看看 【小人物大故事】鄒孟璇加入東森自然美「用心打動人心」 30歲就要開始做　2種抗老運動「比同齡看起來更年輕」 曾之喬、劉品言默契曬美照！眼尖網友抓出「撞裙」　驚呼：超會搭 孫芸芸露腹耍辣來放火！這顆復古馬鞍包日、韓也在狂燒

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面