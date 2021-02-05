直男牽手殺！這樣做養成細膩奶油手　男友牽了就不想放

記者李薇／綜合報導

農曆新年即將到來，除了居家要大掃除外，手足身體也需要來一場深度清潔保養，推出新春強運必備的好命手足攻略，趁著年前，為手足身體肌膚提前加菜，輕鬆簡單的密集養護步驟，毫不費力即能讓全身膚質進化，再創美肌巔峰，走春拜年人見人愛，隨時招來好人緣、好桃花！

以去角質產品，趁著年前先針對手足及關節來一次完整的深清修護，掃蕩老廢角質、髒污與毛孔阻塞，讓手足身體肌底回復到最原生的平滑、細緻與透亮狀態。清潔到位、暢通肌膚才能啟動養護吸收力，打破保養屏障，極大化後續保養成果，肌膚狀態彷如開外掛。

看似微不足道的保養日常，是成就精緻美肌的關鍵！挑選具修護力成分的指緣油精華，每日早晚於手足指緣周邊、關節處、以及較乾燥處使用指緣精華油修護保養。

可先滴上指緣油，讓指緣油停留在肌膚上5分鐘後，再將肌膚上的指緣油按摩至吸收，即可維持白嫩無乾皮、硬皮的彈潤手足！身體與乾裂關節處，則於清潔後用精華油打底按摩啟動美肌機制，再搭配護手、身體潤膚霜加乘出最大的美肌力道，將初老、乾裂暗沈一次掃蕩！

走上美肌花路的最後一步，將早晚身體手足乳霜保養，改以保鮮膜包覆厚敷5到10分後，再按摩吸收的方式加強養護深度，加乘出最大的美肌力道，一週加強進行2到3次，肌膚蛻變嫩出新境界，更適合做為乾燥劣化肌的有感急救修護。

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