連開架口紅CP值都大提升！彩妝新手必學3大用法

記者李薇／台北報導 圖／翻攝自jessica.syj IG、heybiblee IG、品牌提供

很多愛美女孩都會囤貨很多口紅，除了當作口紅之類的用法，其實口紅的用法非常多元，千萬要學會這篇的做法，這樣才不能把口紅發揮到最大的極致，一點都不會浪費，還能輕鬆用光光，尤其是霧面的口紅，更是超多用法。

1.單純當口紅

提到口紅當然就是拿來塗抹雙唇才是本業，不管是咬唇妝還是全唇妝，都可以打造出與眾不同的妝容效果，前者看起來清純優雅，後者可以讓妝容看起來俐落完整，各種氣場都可以輕鬆駕馭，展現出與眾不同的妝容效果。

2.遮黑眼圈

國外很多部落客會拿口紅來遮黑眼圈，因為黑青的顏色，剛好可以用帶紅調的飾底乳來做遮瑕，當然也可以不用像是國外部落客直接拿口紅來塗，可以使用一點點的口紅混合粉底液，來做到眼下遮瑕，輕輕鬆鬆就可以遮蓋住黑眼圈。

3,當作頰彩

這個方法非常適合手邊沒有頰彩的女孩，又想要製造出紅潤的妝容效果，這時候就可以使用口紅清點在雙頰的地方，接著使用手指輕輕拍開，就可以輕鬆打造出人見人愛的妝容效果，而且可以立刻增添好氣色。

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