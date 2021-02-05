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戒掉奶茶，改喝「素顏水」！喝完肌膚白裡透紅　整個人都年輕10歲

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文／Squid

很多人到了冬天都有手腳冰冷的問題，最近小紅書上面就流行一款「素顏水」，就是把枸杞、桂圓、紅棗、冰糖都加水煮沸之後，不但喝了可以暖身，氣色也會跟著變好，不需要上妝就可以擁有白裡透紅的肌膚，讓人看了都想戀愛。

▲素顏水,美容湯,保養。（圖／小紅書）

▲被暱稱是素顏水的飲品。（圖／小紅書）

這套「素顏水」的製作過程非常簡單，只要準備枸杞、桂圓乾、紅棗、冰糖，等到水煮沸之後，加入等到沸騰就可以倒出來喝，熱熱的不但讓身體都跟著暖了起來，像是桂圓、紅棗也都有補氣的效果，枸杞則是可以晶亮雙眼，對眼睛保養特別好。

一名網友分享這則PO文之後，立刻引起廣大的迴響，很多手腳冰冷的女孩也都嘗試煮來喝，都覺得暖身的效果特別好，不過醫生也提醒，這配方偶爾喝可以，長期下來、尤其是燥熱體質，很可能會有上火的狀態出現，建議遵循醫師建議，再來嘗試。

▲素顏水,美容湯,保養。（圖／小紅書）

▲戒掉奶茶改喝素顏水吧。（圖／小紅書）

對於美容湯，像是藝人張鈞甯就特別拿手，因為平時外食多，拍戲又常三餐不定時，她都會自己煮美容飲，餵出好膚質，像是銀耳湯、紅豆茯苓蓮子湯，有時候也會把桃膠、皂角米、紅棗、枸杞放進電鍋裡煮，變成養顏飲品，調理出亮麗好氣色。

現在人生活忙碌，要每天燉飲品來喝相當麻煩，很多人就會選擇已經調配好的飲品來搭配使用，《ET FASHION》也整理幾款可以喝的美肌飲品，可以搭配保養來飲用，打造出內外兼具的完美狀態。

▲素顏水,美容湯,保養,FANCL,DHC,W l ÉCLAT。（圖／品牌提供）

▲FANCL三肽膠原蛋白美肌飲料。（圖／品牌提供）

FANCL三肽膠原蛋白美肌飲料採用獲日本專利認證的：三肽膠原蛋白，切合美顏所需，分子細小，極易被吸收，協同維他命C、維他命E、Q10、蘋果多酚，無添加防腐劑，液態劑型無腥味，適合飯後或睡前飲用，有助抗氧化、維持水嫩年輕。

▲素顏水,美容湯,保養,FANCL,DHC,W l ÉCLAT。（圖／品牌提供）

▲W l ÉCLAT極胜肽時光飲。（圖／品牌提供）

「W l ÉCLAT極胜肽時光飲」嚴選5大成分和專利科技，雙蛋白配方，除了選自加拿大深海鱈魚魚皮淬煉擷取的膠原蛋白肽，還添加了原物料稀有昂貴的鰹魚彈性蛋白肽，方便攜帶，一天一瓶。

▲素顏水,美容湯,保養,FANCL,DHC,W l ÉCLAT。（圖／品牌提供）

▲DHC耀眼美人。（圖／品牌提供）

DHC耀眼美人是一款能達成神采亮眼的營養補助食品，添加提升豐盈感必備的多胺、鋅酵母等成分，以及打造緊緻度所不可或缺的膠原蛋白胜肽、大豆胜肽及酵母胜肽，簡單輕鬆助妳成功實現耀眼美人的心願。

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關鍵字：

素顏水, 美容湯, 保養, FANCL, DHC, W l ÉCLAT

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