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周揚青聯名潮牌進駐東區對尬小豬　宋芸樺搶穿曝新年願望「不要再睡」

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記者王則絲／台北報導

藝人羅志祥（小豬）前女友周揚青自創個人品牌GRACE CHOW近期與翻玩潮牌MF BY G.C.D.C推出聯名系列，而MF BY G.C.D.C於台北東區旗艦店即將在明日（6日）正式開幕，店內也會販售與周揚青的全新聯名系列服裝，與同樣位於東區的小豬主理品牌GOTNOFEARS隔空對尬。

▲MF BY GCDC X GRACE CHOW。（圖／翻攝自IG）

▲MF BY GCDC X GRACE CHOW。（圖／翻攝自IG）

▲周揚青示範自己品牌與MF BY GCDC的聯名服裝。（圖／翻攝自IG@gracechowwwww）

大家也知道，羅志祥與周揚青過去是一對熱愛潮流的佳偶，兩個人都擁有各自的品牌，羅志祥在退出自創品牌STAGE後，又另立門戶，創立了新的餐飲複合式潮牌GOTNOFEARS，並選擇開設在台北東區；周揚青則是創立個人同名品牌GRACE CHOW，招牌的蝴蝶圖案最廣為人知，這回與創意翻玩起家的MF BY G.C.D.C推出合作系列，將自己的肖像結合代表Grace的字母「G」，印製於一系列單品上，並於MF BY G.C.D.C新開設的東區旗艦店中開賣，頗有較勁意味。

▲▼宋芸樺出席MF BY G.C.D.C 全球旗艦店開幕。（圖／記者張一中攝）

▲▼宋芸樺出席MF BY G.C.D.C 全球旗艦店開幕。（圖／記者張一中攝）

▲宋芸樺今搶先穿上GRACE CHOW X MF BY GCDC聯名服裝現身旗艦店開幕活動。（圖／記者張一中攝）

女星宋芸樺今（5日）來到MF BY G.C.D.C旗艦店開幕活動，搶先為大家示範本次周揚青品牌GRACE CHOW與MF BY G.C.D.C的聯名系列，宋芸樺表示今天的造型就是平時私底下很愛的穿搭，一件短版的帽T配上跳色的長裙，呈現街頭俏皮感。

其中宋芸樺也特別看上了一件寶藍色的羽絨長大衣，胸前印著周揚青人像組成的字母G相當可愛逗趣，「我覺得超級適合我拍戲的時候穿，既Fashion又保暖。」MF BY G.C.D.C店中的瑜珈墊、包包、行李箱等生活配件也相當吸引宋芸樺的注意，讓她直接在店裡開心逛了起來。

▲宋芸樺。（圖／記者王則絲攝）

▲宋芸樺對瑜珈墊、包包、行李箱也很有興趣，直接開始逛起來。（圖／記者王則絲攝）

關於即將到來的農曆新年假期，宋芸樺提到將挑戰煮一道年菜給家人吃，不過菜單現在還不能透露，還請大家持續關注，另外，為迎接嶄新的一年，宋芸樺特別希望自己可以提起精神，「因為最近天氣比較冷，就會一直想睡，我很喜歡在家裡，裹著一條棉被不小心就到夢裡了。」這大概就是今年必須改掉的壞習慣之一。

▲宋芸樺。（圖／記者王則絲攝）

▲宋芸樺挑中了一件很適合拍戲時穿的保暖外套。（圖／記者王則絲攝）

【同場加映更多焦點聯名】

「COACH X Champion」聯名系列結合了兩大強烈美式風格的品牌，將COACH 的精湛皮革工藝與Champion率性的運動服互相融合，推出一系列男、女裝與配件，包括高人氣的Tabby手袋、皮革運動褲、毛衣以及Shearling夾克，聯名單品上皆可以看到分別象徵COACH 與Champion 的「雙C」字母老花，或是特別為此聯名設計的全新皮標，而此系列將會在2月23日正式上市。

▲COACH X CHAMPION聯名 。（圖／品牌提供）

▲COACH X CHAMPION聯名 。（圖／品牌提供）

▲COACH X Champion 眾多聯名單品將於2月23日正式上市。（圖／品牌提供）

繼上回PORTER INTERNATIONAL攜手CSD中衛推出聯名「變形蟲」花紋口罩，這回雙方再度合作，帶來全新4款花色口罩，同樣作為滿額贈「只送不賣」，共推出駝色、綠色、黑色、白色，其中兩款以幾何線條拼出牛的叫聲「MOO」以呼應牛年，低調沾沾喜氣，另外兩款則是運用服裝支線ADV_為主題，帶來帥氣的黑白格紋系列，2月1日起，消費滿NT＄5,500即可一次獲得4種全新花色口罩，共30片，可以足足戴滿一個月。

▲Porter口罩。（圖／品牌提供）

▲PORTER INTERNATIONAL X CSD中衛聯名口罩第二波。（圖／品牌提供）

▲PORTER INTERNATION X CSD中衛口罩。（圖／記者王則絲攝）

▲PORTER INTERNATION X CSD中衛口罩。（圖／記者王則絲攝）

▲PORTER INTERNATIONAL X CSD中衛聯名口罩第二波總共推出4款新花色。（圖／記者王則絲攝）

►蕭敬騰、泫雅男友搶穿最潮「雙C」聯名　COACH X Champion開賣前就爆話題

►PORTER X 中衛口罩也太帥！牛年小巧思低調沾喜氣

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

關鍵字：

周揚青, 潮牌, GRACE CHOW, MF BY GCDC, 小豬, 羅志祥, GOTNOFEARS, 宋芸樺

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